¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û³Æ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬Ä¾Á°¤ËÇÏ¾ì¥Á¥§¥Ã¥¯ ¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ö¡ÊÇÏ¾ì¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ªÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¢¡Âè£±£°£´²ó³®ÀûÌç¾Þ¡¦Ê©£Ç£±¡Ê£±£°·î£µÆü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö£±£³»þ£´£°Ê¬¤«¤é£±£Ò¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¾è¤ë³Æ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬ÇÏ¾ì¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ÈÄ©¤àËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥©¥ë¥¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÇÏ¾ì¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤ÎÇÏ¾ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££´£Ò¤Þ¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ä«¤Î»þÅÀ¤ÇÇÏ¾ì¤Î¹Å¤µ¤ò¼¨¤¹¥Ú¥Í¥È¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢½ÅÇÏ¾ì¤Î¡Ö£´¡¦£±¡×¡Ê¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¡Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£