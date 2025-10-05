Ã«Âô·ò°ì»á¡¢¾¼ÏÂ¤Î¶ÄÅ·¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡ÉÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¸¢Æ£¤µ¤ó¤È°æ¼ê¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µÃæÆü¤Ç2062°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¡Ê78¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¶ÄÅ·¤Î¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡ÉºîÀï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÅö»þ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤é¤º¡Ö¶µ¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã«Âô»á¡£¡Ö¹âÌÚ¼éÆ»¤µ¤ó¥¿¥¤¥×¤À¤Í¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹âÌÚ¼éÆ»»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÅê¼ê¤Î¥¯¥»¤Ð¤«¤ê¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÃ¯¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¡È¶µ¤¨¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¼«Á³¤È¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Ã«Âô»á¼«¿È¤Ï¡Ö¹âÌÚ¼éÆ»¤µ¤ó¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö°ìÅÙ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë¸¢Æ£¡ÊÇî¡Ë¤µ¤ó¤È°æ¼ê¡Ê½Ô¡Ë¤µ¤ó¡Ê¤È¤â¤ËÅö»þ¤ÎÃæÆü¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°æ¼ê¤µ¤ó¤¬ÁÐ´ã¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¡£¥µ¥¤¥ó¤Ï½½Ê¬¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¸¢Æ£¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¡ØD¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î´ÇÈÄ¤òÍÉ¤é¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÉ¤é¤¹¤ÈÊÑ²½µå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾×·â¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï³ÆµåÃÄ¤¬¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¸«È´¤³¤¦¤È¤·¤¿»þÂå¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡È»þ¸ú¡É¤À¤¬¡ÖÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤ÏÌÜÀþ¤¬¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åê¼ê¸«¤Æ¤Ê¤¤¡£¡È¤¤¤ÄÆ°¤¯¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£