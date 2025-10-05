A¤§¡ªgroupÀµÌçÎÉµ¬¡¡¥Ö¥í¥°¹¹¿·¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡×SNS¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤Æ°Â¿´¡×¤ÎÀ¼
¡¡A¤§¡ª¡¡group¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀµÌç¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡ÖËèÆü¹¹¿·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç4Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤·¤Æ²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£ÌÜ·â¼Ô¤¬110ÈÖ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£