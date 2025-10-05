ÅÚº½Êø¤ì¤Ë30ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¡ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô
5Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢30ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¶âÊ¿Ä®¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿20ÂåÃËÀ¤«¤é¡ÖÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÅÚº½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌÊó¤·¤¿20ÂåÃËÀ¤Ï¡¢º¸Â¤òÉé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾ÃËÉ¡ÖÅÚº½Åª¤Ë¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Þ¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¤Í¡×¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬µß½õ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤º¡¢6ÆüÄ«¤«¤éºÆ¤ÓÁÜº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£