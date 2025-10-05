10·î¤Î¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¤â¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¿¥ë¥È¤¬ÅÐ¾ì¥Õ¥í¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥å¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÉ¬¸«¡£
¥Õ¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥í¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥å¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î6¤ÎÉÕ¤¯Æü¤ò¡ÖFLO¡Ê¥Õ¥í¡Ë¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥ê¥«¤òÈÎÇä¡£10·î¤Î¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤Ï9·î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¤ä¥Ç¥ê¥«¤âÆÃÊÌ²Á³Ê
Ëè·î6Æü¡¦16Æü¡¦25Æü¤«¤é27Æü¤Î·×5Æü´Ö¤ò¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤Î¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤Ï¡¢9·î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
10·î6Æü¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤¬¹á¤ë¹ÈÃã¥À¥Þ¥ó¥ÉÂæ¤Î¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡Á¹ÈÃã¥À¥Þ¥ó¥É¡Á¡×¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó14cm¤Ç¤¹¡£
10·î16Æü¸ÂÄê¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥Á¡¼¥ºÂæ¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡Á¥Á¡¼¥º¡Á¡×¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó15cm¤Ç¤¹¡£
10·î25Æü¤«¤é27Æü¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥À¥Þ¥ó¥É¡Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ËÂæ¤È¡¢Ì£¤Î°Û¤Ê¤ë¥¿¥ë¥ÈÂæ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¡Á¥À¥Þ¥ó¥É¡Á¡×¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó14cm¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1393±ß¡£
10·î¤ÎFLO¤ÎÆü¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¡ÖFLO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥×¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¡¢FLO¤ÎÆü¸ÂÄê²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦FLO¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó
ÄÌ¾ï²Á³Ê367±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢313±ß¤Ë¡£
¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È³Æ¼ï¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê129±ß¢ª106±ß
¡¦¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê421±ß¢ª353±ß
¡¦¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È5¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê680±ß¢ª567±ß
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤ÈÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó
10·î6Æü¤È16Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê313±ß¤Î¤È¤³¤í259±ß¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ë¡£¥Ç¥ê¥«¼è°·Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥é¥¶¥Ë¥¢
10·î25Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê345±ß¤Î¤È¤³¤í291±ß¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ë¡£¥Ç¥ê¥«¼è°·Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
FLO¤ÎÆü¤Î¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤áÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
