¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹âµé³¤Á¯¡×¡ª¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ö¸¤ÀìÍÑ³Á¤Î¼ï¡×¤ËÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þ¥Ã¥¯(°Ê²¼¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥¯)¤«¤é2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï¡×¤ËÂèÆóÃÆ¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï ³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ»º¤¨¤ÓÌ£¡¢¾ÆÄÅ»º¤«¤Ä¤ªÀáÌ£¡¢¹ñ»º¹âµé¤¢¤´¤À¤·Ì£¤Î3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¼è°·Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Á¥Î¼ï³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥ºÀ¹¤êÉÕ¤±Îã(º¸)¤ÈÃÇÌÌ(±¦)¡£ÆâÉô¤ò¶õÆ¶¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤½¤·¤ã¤¯²»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£°¦¸¤²È¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º
¶È³¦½é¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ³Á¤Î¼ï¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤Î¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï¡×(ÁÇ¾Æ¤¤ªÊÆÌ£¡¢¹á¤Ð¤·¥Á¥¥óÌ£¡¢Ç»¸ü¥Á¡¼¥ºÌ£)¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¸¤ÍÑ¤Î³Á¤Î¼ï!?¡×¡¢¡Ö¥«¥ê¥«¥ê¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë²»¤¬ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë°¦¸¤²È¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¿Í´Ö¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥É¡É¤Î¸¶ÎÁ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂèÆóÃÆ¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤ÎÈ¯Çä¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ú¥Ã¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×Áý²Ã¤ä¡¢²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¡¼¥É¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤â´Æ½¤¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤Î³Á¥Ô¡¼¸¦µæ²È¡¦ÃæÁÒÎ´Æ»¤µ¤ó¡£¡Ö¹â¤¤É÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇºà¡×¡Ö¸·Áª¤·¤¿¹ñ»º¸¶ÎÁ¡×¡Ö¿Í¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¡×¤Î3¤Ä¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºàÎÁÃµ¤·¤À¤±¤Ç1Ç¯¶á¤¯¤ÎºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¡Ö½Ð½Á¡×¥Ö¡¼¥à¡£°¦¸¤¤Ë¤â»ô¤¤¼ç¤Ë¤â½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï ³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤À¡£
¢£¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¢£°¦¸¤¤Î°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×
¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤È°¦¸¤¤¬³ú¤Þ¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ4¥»¥ó¥Á(°ìÈÌÅª¤Ê³Á¤Î¼ï¤Î2ÇÜ)¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤µ¤ËÀß·×¡£°¦¸¤¤Ë1¸Ä¤º¤ÄÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈËÄ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç³Á¥Î¼ï¤ÎÃæ¤ò¶õÆ¶¤Ë¤·¡¢°¦¸¤¤¬¿©¤Ù¤ëºÝ¤Î¡Ö¥«¥ê¥«¥ê¥Ã¡×¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¤½¤·¤ã¤¯²»¤â¼Â¸½¡£
¢£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹âµé¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ
¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¸¤¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¿Í´ÖÍÑ¤Î³Á¤Î¼ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾ßÌý¤äÌý¡¢±ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¤äÃå¿§ÎÁ¡¢¹áÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤â°¦¸¤¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º3¤Ä¤ÎÌ£¤ò¿¼ËÙ¤ê¡ª
º£²ó¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶Å½Ì¤·¤¿»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³Á¥Î¼ï ¹ñ»º¤¨¤ÓÌ£¡×¡¢¹á¤ê¹â¤¯»ÝÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ê¡Ö³Á¥Î¼ï ¾ÆÄÅ»º¤«¤Ä¤ªÀáÌ£¡×¡¢¾åÉÊ¤ÇÀ¡¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö³Á¥Î¼ï ¹ñ»º¹âµé¤¢¤´¤À¤·Ì£¡×¤Î3¼ïÎà¡£ÍÌ¾¤Ê»ºÃÏ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¥«¥Ä¥ªÀá¤ä¥¢¥´¡¢¥¨¥Ó¤Ê¤É¤¬¸·Áª¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ìÃÆ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤êÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇÛ¹ç¤ò¹©É×¡£Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¡¢¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤È¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½¾ÍèÉÊ¤â¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï·×6¼ï¤Ë
¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÁÇ¾Æ¤¤ªÊÆÌ£¡¢¹á¤Ð¤·¥Á¥¥óÌ£¡¢Ç»¸ü¥Á¡¼¥ºÌ£¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ñ»º¤¨¤ÓÌ£¡¢¾ÆÄÅ»º¤«¤Ä¤ªÀáÌ£¡¢¹ñ»º¹âµé¤¢¤´¤À¤·Ì£¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹ç·×6¼ïÎà¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¦¸¤¤ÎÓÏ¹¥À¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¤ªÊÆ¡×¤ÎÎÏ
¾®Çþ¤äÂçÇþ¡¢¥é¥¤Çþ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡×¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¼çÍ×¸¶ºàÎÁ¤ËÊÆ¤ò»È¤¦º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤â¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢°¦¸¤²È¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤Î³«È¯¸¦µæ²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È±ÉÍÜ´ÉÍý»Î¤ÎÛÆ²¬µ×»Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜÁÇ¤Ï¸¤¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÅü¼Á¤Ï¸¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¤Ï°¦¸¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢¨ÊÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¸¤¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¤¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È
¢£´Æ½¤¤Ï³Á¥Ô¡¼¸¦µæ²È¡¦ÃæÁÒÎ´Æ»¤µ¤ó
Á°²ó¡¢20Ç¯°Ê¾åËèÆü³Á¤Î¼ï¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Á¤Î¼ï¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤È¶¦¤Ë¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò³«È¯¤·¤¿ÆüËÜÍ£°ì¤Î³Á¥Ô¡¼¸¦µæ²È¤ÎÃæÁÒÎ´Æ»¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃæÁÒ¤µ¤ó¤È³Á¤Î¼ï¥á¡¼¥«¡¼Ã´Åö¼Ô¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥¯³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î»°¼Ô¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¸¶ÎÁ¤Î½Ð½Á¤ò¸·Áª¤·¡¢Àß·×³«È¯¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡üÃæÁÒÎ´Æ»(¤Ê¤«¤¯¤é¤ê¤å¤¦¤É¤¦)¤µ¤ó
(³Á¥Ô¡¼¸¦µæ²È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼)
2002Ç¯¤è¤êNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç³èÌö¡£2015Ç¯NHKÂà¼Ò¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ØÅ¾¿È¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î³Á¥Ô¡¼¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£³Á¤Î¼ï¤Î¸¦µæ¤Î¤¿¤á20Ç¯°Ê¾åËèÆü³Á¤Î¼ï¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³Á¤Î¼ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÆÈ¼«¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ3¼ïÎàÌ£¤ï¤¨¤ë³Á¤Î¼ï¡×(¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¥°¥ë¡¼¥×)¡¢¡Ö²¦¤Î¤«¤¤¿¤Í¡×(²¦ÍÍÀ½²Û)¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£2024Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤è¤êÈ¯Çä¤·¤¿¸¤ÀìÍÑ¡Ö³Á¥Î¼ï¡×¤Î´ë²è´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£
·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î³Á¥Ô¡¼¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×(TBS)¡¢¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤óÀ¤³¦¡ç¡×(¥Æ¥ìÅì)¤Ê¤É¤Ë³Á¥Ô¡¼¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°¦¸¤¤Î¥Á¥ï¥ï¤òÅ®°¦¤¹¤ë°¦¸¤²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö½ê¤µ¤ó¡ªÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡×(NHK)¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
ÍÆÎÌ¡§50¥°¥é¥à
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î2Æü
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê(»²¹Í¾®Çä²Á³ÊÀÇÈ´400±ßÁ°¸å)
ÈÎÇäÃÏ°è¡¿ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢ ¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¼è°·Å¹¤Ê¤É
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï¡×¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Æ100Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅýÊÆ²Û¡Ö³Á¤Î¼ï¡×¤ò¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¶È³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤È¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Î2024Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯»Ë¾å°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤Û¤«¤ÎÌ£¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢1Ç¯¶á¤¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¸¶ÎÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿Í´Ö¤Î½Ð½Á¥Ö¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¿Í¤â¸¤¤â¹á¤ê¤ä»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤¬¤è¤êË¤«¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢½Ð½Á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤¢¤´¤ä³ïÀá¡¢¤¨¤Ó¤Ê¤É¤Î¹âµé¸¶ÎÁ¤ò»ºÃÏ¤è¤ê¼è¤ê´ó¤»¡¢¹á¤ê¤ä½Ð½ÁÊ´¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ê¤É¤ò¸·Áª¤·¤¿¤â¤Î¤òº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¸¤ÀìÍÑ¤ª¤ä¤Ä¡Ö³Á¥Î¼ï ³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡©
½Ð½Á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹âµé¤Ê¡Ö¹ñ»º¤¨¤Ó¡×¡Ö¾ÆÄÅ»º¤«¤Ä¤ªÀá¡×¡Ö¹ñ»º¤¢¤´¤À¤·¡×¤ò¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°¦¸¤¤â»ô¤¤¼ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤ò²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÇÛ¹ç¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤â»ô¤¤¼ç¤â½Ð½Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÉÊ¼Á¤Ç¹á¤ê¹â¤¯¿©Íß¤½¤½¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¿Í¤â¸¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´ÖÍÑ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¿©ÉÊ¤òÉý¹¤¯¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖË½á¤Ê¹á¤ê¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶ÎÁ¤òÃµ¤¹¤Ê¤«¤Ç½Ð½Á¤ÎºÎÍÑ¤ò·è¤á¡¢³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð½Á¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤êÈó¾ï¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ºòº£¤Î½Ð½Á¥Ö¡¼¥à¤Ç¡Ö½Ð½Á¡á¹âµé¡×¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼Â¸½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ³Á¤Î¼ï¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤ªÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¢¤ë³Á¤Î¼ï¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â»þ´Ö¤È¼ê´Ö²Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Á¤Î¼ï¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð½ÁÊ´Ëö¤ÎÎ³»Ò¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È³Á¤Î¼ï¤ËÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¤È³Á¤Î¼ï¤Ë¤ÏÉÕ¤¯°ìÊý¹á¤ê¤¬Çö¤¯½Ð½Á´¶¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é½Ð½ÁÊ´Ëö¤ÎÎ³»Ò¤ÎºÙ¤«¤µ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âµé½Ð½Á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸¶ÎÁ¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¡¢1Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö³Á¤Î¼ï¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡×¡Ö¤è¤êÉ÷Ì£¹â¤¤¤â¤Î¡×¡Ö³Á¤Î¼ï¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¹á¤ê¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Î¤Ç¤ë¤â¤Î¡×¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸·Áª¤·²¿ÅÙ¤â»îºî¤·¸¶ÎÁ¤ÎÀß·×¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î³¤Á¯¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤¨¤Ó¡×¡Ö¤«¤Ä¤ªÀá¡×¡Ö¤¢¤´¡×¤Î£³¼ïÎà¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
°¦¸¤¤¬½Ð½Á¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤Ç´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¤â¤¤Ã¤È¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤ÎQOL¤¬¾å¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Ã¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Ë¤è¤ë»î¿©¤ÎÆ°²è¤âÇÛ¿®Ãæ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
