´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âç·¿ºîÉÊ¤ÎÆ»Æâ½éÅ¸¼¨¤â¡ª¡Ö¥¢¥¤¥Ì¥¢ー¥È¥·¥çー2025¡×¡ÊÇòÏ·Ä®¡Ë
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¡Ø¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡ÊÌ±Â²¶¦À¸¾ÝÄ§¶õ´Ö¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¹©·Ý²È¤Ë¤è¤ëÉ½¸½¤È¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥¤¥Ì¥¢ー¥È¥·¥çー2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²Ê¸²½ºâÃÄ
¡Ø¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¹©·Ý²È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨ÈÎÇä¡Ù¤Ë¤Ï¡¢16ÁÈ¤¬½ÐÅ¸¡£2024Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¡¡²èÁü¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²Ê¸²½ºâÃÄ
ºî¤ê¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¤ê¼ê¤¬¸ì¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹©·Ý²È¤Ë¶µ¤ï¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¹©·Ý²È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨ÈÎÇä
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ÂÎ¸³³Ø½¬´Û
²èÁü¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²Ê¸²½ºâÃÄ
6·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Æ£¸Í¹¯Ê¿¡Ê¤Õ¤¸¤È¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë»á¤ÎºîÉÊ¡ØSinging for the Future¡Ù¤âÆ»Æâ¤Ç½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À©ºîÈëÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¡ÖSinging for the Future¡×ÆÃÊÌÅ¸¼¨
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ÂÎ¸³³Ø½¬´Û ÊÌ´Û3
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Èー¥¯¤ä¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¾å±é¤ÎÉñÂæ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë²òÀâÉÕ¤¸ø±é¤ä¿©Ê¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤â³«ºÅ¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¾å±é¡¢¥¢¥¤¥ÌÎÁÍý¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
²èÁü¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²Ê¸²½ºâÃÄ
»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦Ì£³Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¸Þ´¶¤Ç¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤Î»þ´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
¥¢¥¤¥Ì¥¢ー¥È¥·¥çー2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§9:00～18:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÇòÏ··´ÇòÏ·Ä®¼ãÁðÄ®2ÃúÌÜ3 ¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡ÊÌ±Â²¶¦À¸¾ÝÄ§¶õ´Ö¡Ë
³«ºÅ4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¢¥¤¥Ì¥¢ー¥È¥·¥çー¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Êºî¤ê¼ê¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø³«ºîÉÊ¤ÎÆ»Æâ½éÅ¸¼¨¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ý
·Ý½Ñ¤Î½©¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¹©·Ý²È¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¡Ú¥¦¥Ý¥Ý¥¤¡ÛËÌ³¤Æ»ÇòÏ·Ä®¡Ã¹©·Ý¤ä¥¢ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ì¥¢ー¥È¥·¥çー2025¡×³«ºÅ - PR TIMES
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£