Anker¤Î¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ò¶Ë¤á¤¿¡×Â¿µ¡Ç½¥¿¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¹¥¯½¼ÅÅ¤Ï¥³¥ì¤Ç¤¤¤¤
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯6·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊ£¿ô»È¤¤¤³¤Ê¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ËÈæÎã¤·¤Æ¡¢ÇÛÀþ¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¹¤ëÌäÂê¤ËÇº¤à¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Anker¡Ê¥¢¥ó¥«¡¼¡Ë¤Î¡ÖCharging Station¡Ê9-in-1, 100W¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Ç9ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡¢100W¤Î¹â½ÐÎÏ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ6,000±ßÂæ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ºÇÂç9ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤¬¥¹¥Ã¥¥ê
ACº¹¹þ¸ý¡ß3 ¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È¡ß4 ¡¢USB-A¥Ý¡¼¥È ¡ß2¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç9Âæ¤Îµ¡´ï¤ØÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¹©É×¤¬¡£Á°ÌÌ¤ËUSB¥Ý¡¼¥È¡¢ÇØÌÌ¤ÈÂ¦ÌÌ¤ËACº¹¹þ¸ý¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢Íí¤Þ¤ê¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬1Âæ¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢ËÜÂÎ¼«ÂÎ¤¬Ä¹¤µ8cm¡ßÉý10.3sm¡ß¹â¤µ8cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¥Ç¥¹¥¯¾å¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
ºÇÂç100W½ÐÎÏ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½
USB-C¥Ý¡¼¥È¤ÏºÇÂç100W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Éý¹¤¤µ¡´ï¤Ø¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡ÊÃ±¥Ý¡¼¥ÈÍøÍÑ¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢MacBook Pro 14¤Ï27Ê¬¤Ç50¡ó½¼ÅÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¥Ç¥¹¥¯¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÖCharging Station¡Ê9-in-1, 100W¡Ë¡×¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ü¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡ü¥Û¥ï¥¤¥È
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
Source:Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£