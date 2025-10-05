µÈ¾Í¹Ò¶õ¤Î´Ø¶õ¹Ô¤¤ÎÊØ¤¬¸Î¾ã¤Ç½ÐÈ¯¤Ç¤¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¼êÇÛ¤·¤¿2µ¡¤â¡ÄºÇ½ªÅª¤ËÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢µÈ¾Í¹Ò¶õ¤Î2Æü¤ÎËÌµþ¡ÊÂç¶½¡ËÈ¯Âçºå¡Ê´ØÀ¾¡Ë¹Ô¤¤ÎHO1625ÊØ¤¬µ¡ºà¸Î¾ã¤ÇÄê»þ¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¼êÇÛ¤·¤¿2µ¡ÌÜ¤È3µ¡ÌÜ¤â¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç½ÐÈ¯¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë13»þ´Ö24Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±ÊØ¤Ï¤â¤È¤â¤È2Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤ËÂç¶½¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·Æ±8»þ20Ê¬¤Ë´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·µ¡ºà¤¬Âç¶½¶õ¹Á¤ËÅþÃå¸å¤Ë¸Î¾ã¤¬¸«¤Ä¤«¤ê½ÐÈ¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±5»þÈ¾¡¢µÈ¾Í¹Ò¶õ¤ÏÂåÂØ¤È¤·¤Æ¾å³¤È¯ËÌµþ¹Ô¤¤ÎÊØ¤ò¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ë¼êÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ¤é¤¬¥é¥ó¥×¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¸å¤Ç½ÐÈ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£Æ±11»þÈ¾¤´¤í¡¢¾èµÒ¤é¤Ï3µ¡ÌÜ¤ÎÅë¾èÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸Î¾ã¤Ç½ÐÈ¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÈ¾Í¹Ò¶õ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÊØ¤Ï3Æü¸áÁ°6»þ25Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·Æ±9»þ44Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£13»þ´Ö24Ê¬¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾èµÒ¤Ë¸½¶â¤ÇÊä½þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë