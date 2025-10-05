°Ü¿¢°åÎÅ¤Î·¼È¯¡¦¸¦½¤¤Ø¡¡·§ËÜ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬´óÉÕ
·§ËÜ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢·§ËÜ¸©°Ü¿¢°åÎÅ¿ä¿ÊºâÃÄ¤Ø40Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¶â¤Ï¡¢EV¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÈÎÇä1Âæ¤Ë¤Ä¤1000±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë´ð¶â¤«¤é¤Ç¡¢¸©°Ü¿¢°åÎÅ¿ä¿ÊºâÃÄ¤Ø¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Â¡´ï°Ü¿¢¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬¤ª¤è¤½£±Ëü£·£°£°£°¿Í¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ü¿¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÇ¯´Ö¤ª¤è¤½£³¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©°Ü¿¢°åÎÅ¿ä¿ÊºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸©Ì±¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤ÆÉáµÚ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¶â¤Ïº£¸å¡¢¸©Æâ¤Ç¤Î°Ü¿¢°åÎÅ¤Î·¼È¯³èÆ°¤ä¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Î¸¦½¤²ñ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£