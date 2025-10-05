¡ÚÆÈ¼«¡Û¸¶ÇúÄ¾¸å¡¢¼õ·º¼Ô¤¬°äÂÎ¤ò¼ýÍÆ¡¡¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¡¢¹Åç·ºÌ³½ê¤ËÊÝ´É
¡¡1945Ç¯8·î6Æü¤Î¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¡¢¹Åç·ºÌ³½ê¡Ê¹Åç»Ô¡Ë¤¬Á´²õ¤·¡¢¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤¿»ÔÆâ¤Ç¡¢¼õ·º¼Ô¤é¤¬Àî¤ËÉâ¤¤¤¿°äÂÎ¤Î¼ýÍÆºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬¡¢Æ±·ºÌ³½ê¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¸µ°ÂÀî¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿°äÂÎ¤¬°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¡¢²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÈïÇú¸å¤ò´Þ¤áÀï»þ²¼¤Î·ºÌ³½ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çú¿´ÃÏ¤«¤éÌó2¥¥íÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Åç·ºÌ³½ê¤Ï¡¢¸½ºß¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¶ÇúÀïºÒµÏ¿ÄÖ¡×¤ÈÂê¤·¤¿65Ç¯¤Îºý»Ò¤ä¡¢¸¶ÇúÅê²¼»þ¤Î¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿81Ç¯¤Îºý»Ò¡Ö¹·ºµÏ¿ÄÖ¡×¤Ê¤É¡£
¡¡¼õ·º¼Ô¤é¤¬ºî¶È¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï45Ç¯8·î9¡Á11Æü¤´¤í¡£65Ç¯¤Îºý»Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤ä¶µëÒ»Õ¤â½¾»ö¤·¤¿¡£ÌÚºà¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¤¤«¤À¤Ë¾è¤ê¡¢°äÂÎ¤òÀî´ß¤Ë°ú¤´ó¤»¤ÆÃ´²Í¤ÇÎ¦¾å¤ËÌó200ÂÎ¤ò°ú¤ÍÈ¤²¡£·Ù»¡´±¤Î¸¡»ë¸å¡¢°äÂÎÌó20ÂÎ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤ÏÀÐÌý¤ò¤«¤±²ÐÁò¤·¤¿¡£
¡¡¶µëÒ»Õ¤¬ÆÉ·Ð¤·¤Æ¶¡ÍÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ö»ÔÌ±¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈµºÜ¡£·ºÌ³½êÂ¦¤Ï¥ß¥«¥ó¤Î´ÌµÍ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤é¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£