¡¡À¯ÉÜ¤Ï5Æü¡¢¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡ÊIR¡Ë¤ÎÀ°È÷ÃÏ°è¤ÎÄÉ²ÃÁªÄê¤Ë¸þ¤±¡¢·îÆâ¤Ë¤âÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÈÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë°Õ¸þÄ´ºº¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÄÉ²ÃÁªÄêÏÈ¤ÏºÇÂç2¥«½ê¤Ç¡¢ÁªÄê¤ò´õË¾¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿½ÀÁ¤òºÆ¤Ó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÊý¿Ë¡£¹ñÆâ½é¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿Âçºå¤ÎIRÀ°È÷¤Ë°ìÄê¤Î¤á¤É¤¬ÉÕ¤¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Í¶Ã×¤òË¾¤à¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡IR¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿2018Ç¯¤ËºÇÂç3¥«½ê¤ÎÀ°È÷¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÀ°È÷Ë¡¤¬À®Î©¡£22Ç¯4·î¤ËÂçºåÉÜ¡¦»Ô¤ÈÄ¹ºê¸©¤¬·×²è¤òÄó½Ð¡£23Ç¯4·î¤ËÂçºå¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¡¢Ä¹ºê¤ÏÆ±Ç¯12·î¤ËÉÔÇ§Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê2¥«½ê¤ÎÁªÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Ë»ÔÄ®Â¼¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤ä¡¢°ìÅÙÉÔÇ§Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¤Ç´õË¾¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¿ô¤ä½àÈ÷¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢À¯Îá¤Ç¿½ÀÁ¼õÉÕ´ü´Ö¤òÄê¤á¤ë¤¬¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ê°Õ¸«¸øÊç¡Ë¤ä¹ñ²ñ¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¡£