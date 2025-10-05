18ºÐÇúÁö¤ËSNSÁûÁ³¡ªÆüËÜÂåÉ½SB¤¬¡È35m°µ´¬¥É¥ê¥Ö¥ë¡É¡ÖÌµÁÐ¤À¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹â¹»3Ç¯À¸¡©¡×¿¹ÁÔ°ìÏ¯¤¬¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡ÚU-20WÇÕ¡Û
¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0¡Ý3 U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û18ºÐSB¤¬¡Ö35mÇúÁö¥É¥ê¥Ö¥ë¡×
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤¬¡¢±Ô¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Ç¸½Ìò¹â¹»À¸SB¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁöÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÇU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ò3¡Ý0¤Ç·âÇË¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ï¢¾¡¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡±¦SB¤È¤·¤Æº£Âç²ñ½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢21Ê¬¤Ë±Ô¤¤ÆÍÇË¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤Ë´ØÍ¿¡£¤µ¤é¤Ë35Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿ØÃæ±û¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¤½ÐÂ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó±è¤¤¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢Ìó35m¤òÇúÁö¡£MF¾®ÁÒ¹¬À®¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤Æ¿ØÃÏ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó½Ä¤ËÁö¤Ã¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¥¯¥í¥¹¤Ï¥ß¡¼¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿ÁöÎÏ¤ÇÅ¨¿Ø¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¡£
¸µÆüËÜÂåÉ½SB¤âÀä»¿
¡¡¼Â¶·¤Î¸¶Âç¸ç»á¤Ï¡Ö¿¹¤À¡ª¿¹¡ª¿¹¤À¡ª¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ºÏ¢¸Æ¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÆ±¤¸±¦SB¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²òÀâ¤ÎÌ¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡ªÎÉ¤¤½ÐÂ¤À¡ª¤½¤¦¤À¡ª¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡ªÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤ò·ãÁö¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¿¹¤¯¤ó¤¤¤¤¤¾¡ª¡×¡Ö¿ä¿ÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤µ¤¹¤¬J1¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡ÖÌ¥¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é±¦¥µ¥¤¥ÉÇúÁö¤È¤«ÁÔ°ìÏ¯¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÁÔ°ìÏ¯¤¬ÌµÁÐ¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¹â¹»3Ç¯À¸¤Ê¤ó¡©¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âî±Û¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£º£Ç¯2·î¤ËÌ¾¸Å²°U-18ºßÀÒÃæ¤Ê¤¬¤é2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢4·î¤Ë¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£7·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¡¢8·î23Æü¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë18ºÐ55Æü¤Ç¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿°ïºà¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç7ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10·î9Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇCÁÈ¡¦DÁÈ¡¦EÁÈ3°Ì¤ÎÃæ¤ÇÀ®ÀÓ¾å°Ì¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿FIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡Ë