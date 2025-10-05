°æ¾å±ñ»Ò¤¬³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÎÞ¤È¾Ð´é¡Ö¤¹¤´¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤ï ¡ª ¡×ºÆ²ñÌóÂ«
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°æ¾å±ñ»Ò¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Ï²Î¾§³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡Ö°æ¾å±ñ»Ò10th Anniversary Tour¡¡¡Á10Ç¯Á°¤Ï¹â¹»À¸¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤Ë¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÆü¸ø±é¤¬µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó1000¿Í¤Î¼êÇï»Ò¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡ÖÅìµþ¡¼¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖHeartBeat¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òº¸±¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡ÖÀþ¹á²Ö²Ð¡×¡Ö¤À¤¤¤¹¤¡£¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö°æ¾å±ñ»Ò¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¡¼¡¼¡ª¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Öº£Æü¤Û¤ó¤Þ¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤Éé¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤¢¤ó¤Þ¤ê²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¾Ð¤¤¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
²Î¤¤¤Ê¤¬¤é½ê¡¹ÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£º£ÆüÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤Éµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÂ¤Þ¤»¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡×¤Ø¡£²Î¾§Á°¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤¬Æþ¤ê¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÉÔºÙ¹©¤Ê¤ó¤¬DVD¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Á¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¿À¸Í½Ð¿È¤Î°æ¾å¤Ï11ºÐ¤Çºî»ìºî¶Ê¤ÈÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¡¢2015Ç¯¤Ë17ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤À¤¤¤¹¤¡£¡×¤ÏYouTube¤Ç2000ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¡¢¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡Êfeat¡¥°æ¾å±ñ»Ò¡Ë¡¿Mrs¡¥GREEN APPLE¡×¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç7²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
16Ç¯´Ö²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤Æ¥é¥¤¥Ö¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤í¤«¤é¹¢¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀìÌç°å¤Î¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢¼£ÎÅ¤È°ÂÀÅ¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Î¾§³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤«¤Í¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¾§³èÆ°µÙ»ßÃæ¤â¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈËÜ¿Í¤â°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£»ä¤³¤ÎÀè¾¯¤·µÙ¤ß¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤â»Å»öµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¡ÖÈè¤ì¤ëÁ°¤ËµÙ¤á¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¤Ã¤Æ¡ÊÆÉ¤ó¤À¡ËËÜ¤Ç¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤À¤«¤é»ä¡¢ÍèÇ¯µÙ¤ó¤Ç¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤ï¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¡¼¤ä¡ª¡×¤È¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö·¯¤¬¤¤¤ì¤ÐOK¡ª¡Á¥µ¥Þ¥µ¥Þ¥¥å¥ó¥¥å¥óÂçºîÀï¡Á¡×¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ä¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¶â¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¦Ãæ²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤ò»ä¤Ï¸µµ¤¤Î¸»¤Ë¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢µÒÀÊ¹ß¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤è¤¦¤Í¡×¤Î¤«¤±À¼¤ÇµÒÀÊ¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿°æ¾å±ñ»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£