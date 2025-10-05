FRUITS ZIPPER¡¡¼çÂê²ÎÃ´¤¦¡Ö¥¯¥ì¤·¤ó¡×Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤È¶¦±é¡È¤×¤ê¤×¤ê¥À¥ó¥¹¡É
7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢FRUITS ZIPPER¤¬5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖFRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME¡Á¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Ö¡ª¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
4Æü¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¼çÂê²Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£4Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÆ±¥¢¥Ë¥á¼ç¿Í¸ø¤ÎÌî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Á´°÷¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÀÖT¥·¥ã¥Ä¤Ë²«¿§Ã»¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Ç¡Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡È¤×¤ê¤×¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¯¥ì¤·¤ó¡×Í×ÁÇ¤¢¤Õ¤ì¤ë²Î»ì¤ä¥À¥ó¥¹¤¬¿ï½ê¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿Ãæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ä°¤¤¤¿¤é»×¤ï¤ºÍÙ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤Ê±é½Ð¤¬¿ï½ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¡¢ÃÝÇÏ¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¡Ö¥Ï¥Ô¥Á¥ç¥³¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤Ç¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤ÇÊ¨¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£10·î15ÆüÈ¯Çä¤ÎÎ¾AÌÌ4ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖJAM¡×¤â½éÈäÏª¡£ºòÇ¯È¯Çä³Ú¶Ê¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂÔË¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÖNEW KAWAII¡×¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¥Õ¥ë¼Ü¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë3ÎØ¼ÖÂÐ·è¤¬ÆÍÇ¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤ÊÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ç¡ù¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡£º£·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¹Ô¤¦º£²ó¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ø¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø±é¤ÏÍèÇ¯2·î¤Î½éÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤â¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢6·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿·îÂÅ·²»¡Ê25¡Ë¤¬9·î¤ËÉüµ¢°ÊÍè¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë7¿Í¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£