àµã¤²Î¤Î½÷²¦áß·ÅÄÃÎ²Ä»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼38Ç¯µÇ°Æü¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¤ò¡Ä¡×
²Î¼êß·ÅÄÃÎ²Ä»Ò¡Ê62¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Î¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦¤Ë400¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¡Öß·ÅÄÃÎ²Ä»Ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÁAmazing Songs¡Á¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¿Í¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É38¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¡£90Ç¯¤«¤é91Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ130ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¤ê¤ó¤É¤¦¤Î²Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ö¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤ó¡×¤Ê¤ÉÁ´19¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡Èµã¤²Î¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëß·ÅÄ¤À¤¬¡¢¹ç´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖÎø¿Í¤È¡Ý¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¡Ö38¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í£°ì¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤«¤é35Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ø¥Ö¥é¥Ü¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ¼¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤ê¤ó¤É¤¦¤Î²Ö¡×¤Ï¡¢ß·ÅÄ¤¬¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¡¢´ä¼ê¸©È¬È¨Ê¿»Ô¤¬º£Ç¯»ÔÀ©»Ü¹Ô20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¤Æºî¤Ã¤¿¿·¶Ê¡£¡Ö¡Ø°ÂÂå¡Ê¤¢¤·¤í¡Ë¤ê¤ó¤É¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¾»º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÄ¤ä»ç¤Î²Ö¤¬¡¢Å·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ö¤È¤é¤Ð¡¼¤æ¡×¤Ï¡¢½÷À¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¡Öºë¶Ì¸©·Ù±ºÏÂ·Ù»¡½ð¤Î¸òÄÌ²Ý¤ÇÌÈµö½ñ¤´¹¤¨Ã´Åö¤ò3Ç¯¤ä¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤ò²Î¤¦¡ÈÂÎ°é²ñ½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£38Ç¯´Ö¤Ï»³¤¢¤ê¡¢Ã«¤¢¤ê¡¢Ã«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¯²Î¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤ò²Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î²Î¤«¤é35Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¤¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÅÓÃæ¤Ç95Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®Ìîß·ÆÆ¡Ê66¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö95Ç¯¤Î11·î10Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ·ëº§30Ç¯¡¢¥Ñ¡¼¥ëº§¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£365Æü¡¢24»þ´Ö¤Û¤È¤ó¤É°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Î¤¦¤Á9³äÊý¤ò2¿Í¤Ç²Î¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¾®Ìîß·ÆÆ¡¢°¦ºÊ²È¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¸À¤Ã¤Æºþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡È°¦¤ÎÀöÇ¾¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®Ìîß·¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄó°Æ¡£¾®Ìîß·¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î¡ÖÀÄ½Õ¤Î±Æ¡×¤ò¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¾®Ìîß·¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Î¤ß¤Ç¡Ö°¦¤Î»¿²Î¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È¥Ö¥é¥Ü¡¼¤Î¤«¤±À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£ß·ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èµã¤²Î¤Î½÷²¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÙ¤ì¤ë¶Ê¤â³Ú¤·¤¤¶Ê¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê²Î¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãå¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Øå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Øå«¡Ê¤Û¤À¡Ë¤·¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âß·ÅÄ¤Ëå«¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¢¡ß·ÅÄÃÎ²Ä»Ò¡Êß·ÅÄ¡¦ÃÎ²Ä»Ò¡Ë1963Ç¯¡Ê¾¼38¡Ë8·î4Æü¡¢ºë¶Ì¸©Í¿Ìî»Ô¡Ê¸½¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë½Ð¿È¡£87Ç¯¡ÖÎø¿Í¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯¡ÊÊ¿¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI miss you¡×¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤Î¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤¬130ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢91Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÍÀþÊüÁ÷Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¡£95Ç¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®Ìîß·ÆÆ¡Ê66¡Ë¤È·ëº§¡£¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤¬00Ç¯¤Ë¡Ö21À¤µª¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤µã¤±¤ëÌ¾¶Ê¡×1°Ì¡¢24Ç¯¡ÊÎá6¡Ë¤ËÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ²»³Úº×¤Ç¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¾Þ¡£167¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£