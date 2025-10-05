Ì¿¤òµß¤ï¤ì¤¿»ÒÇ¤¬Í¥¤·¤¤Àè½»¸¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä5Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤È¡Ø¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤ËÎÞ¤¬½Ð¤ë¤ÈÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¿ÆÇ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î¡£Àè½»¸¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¹¬¤»¤Ê»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬¤»¤À¤Íー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ì¿¤òµß¤ï¤ì¤¿»ÒÇ¤¬Í¥¤·¤¤Àè½»¸¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Û
»ÐËåÇ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömerukioh¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¹¬¤»¤Ë²á¤´¤¹Ç¤Á¤ã¤ó¤Îµ°À×¡£2020Ç¯¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»ÒÇ¤Î»ÐËå¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÁÒ¸Ë¤Î²¼¤Î·ä´Ö¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊìÇ¤È3É¤¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÎ¥¤ì¤·¤Æ»ÒÇ¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢1É¤¤Î»ÒÇ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤â´í¤Ê¤¤¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤«¤éÇ¤ÎÊá³Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êá³Í´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Æ2É¤¤Î»ÒÇ¤ÎÊÝ¸î¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÝ¤Á¤ã¤ó¡¢¼¶¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¸å3¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÝ¤Á¤ã¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¶¤Á¤ã¤ó¤ÏÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÁãÎ©¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àè½»¸¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿ÄÝ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Àè½»¸¤¤Î°ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñ¤Á¤ã¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£°ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÄÝ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÄÝ¤Á¤ã¤ó¤ÏÁÇÄ¾¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Êå«
3É¤¤Ï°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÝ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÍ·¤ÓÊý¤äÎÏ²Ã¸º¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î»Ò¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£3É¤¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿ÄÝ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°êÉñ¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾ð¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿✨¤Û¤ó¤ÈÂº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömerukioh¡×¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Î°¦Ç¡¢°¦¸¤¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömerukioh¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£