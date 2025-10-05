ÂçÃ«æÆÊ¿¡õº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬»Ä¤·¤¿¡È»Ë¾å½é¡É¡Ö¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¡×¡¡MLB¸ø¼°¤¬»ØÅ¦¡ÖºÇ½é¤Î¥³¥ó¥Ó¡×
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±°ì»î¹ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÀèÈ¯¤Î¾¡Íø¢ª¥»¡¼¥Ö¤Ï»Ë¾å½é
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤ß¡¢5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¾¡Íø¤òµó¤²¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ºÇ¸å¤òÄù¤á¤Æ¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡È¥á¥¸¥ã¡¼½é¡É¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë9¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤È¥Ù¥·¥¢¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°X¤Ï¤³¤Î»î¹ç¸å¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤È¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀèÈ¯/µß±ç¥³¥ó¥Ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÎäÀÅ¤ÊÂçÃ«¤È¡¢¤Û¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¼Ì¿¿¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥¦¥¤Ï²áµî°ì¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªÌÜ¤¬±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×
¡Ö°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡ª¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥í¥¦¥¤Ï70%¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×
¡Ö¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¡×
¡Ö¥³¥ó¥Ó¤¬µçÃÏ¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡ÖÀ¨¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¤§¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë´ä¼ê¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö´ä¼ê¸©ÁªÈ´¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÁªÈ´¤Ë²ÃÆþ¡×¡Ö´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¤Î2¿Í¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡õ¥»¡¼¥Ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â´ä¼ê½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
