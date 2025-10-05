[¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥óÊÔ]Mirei¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡ª[vol.10]
Mirei¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡ª
-Âè10ÏÃ-
¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥óÊÔ
¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤Î¥ì¥¼ÊÔ¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»ä¤âÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¥ì¥¼¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¡£
¡Ö¥Ç¥ó¥¸¤¯¤ó¤Ï¤µ ÅÄ¼Ë¤Î¥Í¥º¥ß¤ÈÅÔ²ñ¤Î¥Í¥º¥ß ¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×
»äÊª
¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó5´¬165¥Úー¥¸¡¢¥ì¥¼¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡£
¥¤¥½¥Ã¥×¶÷ÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¥Í¥º¥ß¤Ï°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅÔ²ñ¤Î¥Í¥º¥ß¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¾ï¤ËÌ¿¤Î´í¸±¤¬È¼¤¦¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤ò¸ì¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÌÂ¤ï¤ºÅÔ²ñ¤Î¥Í¥º¥ß¤òÁª¤Ö¡£
»ä¤Ï¹â¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÊ¡²¬¸©¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
ÃÈ¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä¶å½£¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¥Í¥º¥ß¤Î°Â¿´´¶¤Ï¤È¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤Ç¤â»ä¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾åµþ¤·¤¿¡£Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤ä¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
°ÂÄê¤ä°Â¿´¤è¤ê¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬À¸¤¤Æ¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¯¤«¤é¤À¡£
¡Ö°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤¹¤«¡¢´í¸±¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡×――¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¶÷ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤·ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢³Ú¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢Ì¾¸Å²°¤ËÍè¤Æº£¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢SNS¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÅÄ¼Ë¤Î¥Í¥º¥ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤À¡£
ÉÝ¤µ¤è¤ê¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ä¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÅÔ²ñ¤Î¥Í¥º¥ß¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¥ì¥¼¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ´í¸±¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÔ²ñ¤Î¥Í¥º¥ß¤À¤È»×¤¦¡£
¡À¼¡²ó¤Ï10·î19Æü(Æü)21»þ¥¢¥Ã¥×¡¿
³Ö½µ¤ÎÆüÍË21»þ¹¹¿·¤Ç¤¹¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ß¤ì¤¤ Mirei
¡¦2000Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¡¦Ê¡²¬½Ð¿È/Ì¾¸Å²°ºß½»¤ÎAB·¿
6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖSAKURA GRADUATION¡×¤Î¥êー¥Àー¡£
Íê¤ì¤ë¥¢ー¥È·Ï½÷»Ò¤Ç¾¯Ç¯Ì¡²è¤ÈÈþÍÆ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥á¥é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬¼ñÌ£¡£
ÆÃ¤ËËÜ¡¢Ê¸¾Ï¡¢³è»ú¤¬Âç¹¥¤¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤âÂç¹¥¤¡ª
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏºîÊ¸¤Ç¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤ê³Ø¹»ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢¸øÊç¤Î»í½¸»¨»ï¤Ç¤Î·ÇºÜ·Ð¸³¤Ê¤É¤â¡£
¹¥¤¤Êºî²È¤ÏÂÀºË¼£¡¢À¾²ÃÆà»Ò¡¢ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤Ê¤É¡£¸½ºß¤Ïnote¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£
¤Þ¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÇÈþÍÆ¤äËÜ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤â¡£
¡üWHAT¡ÇS SAKURA GRADUATION?
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤á¤ë¡×·è°Õ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢³Ð¸ç¤Î6¿Í¡£
2023Ç¯¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö»ä¡¢º£Æü¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£
¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¡É ¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«¤é»Ä¤ë¡É ¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢SAKURA= ºù¡£
ÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤âÑ³¤¤²Ö¡£ºé¤¸Ø¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»¶¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤½¤ÎÃ»¤¤Ì¿¤¬¡¢ ¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤Çºé¤¡¢À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¹ï¤à¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢GRADUATION=Â´¶È¤È¤¤¤¦·è°Õ¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á ¡È½ª¤ï¤ê¡É ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£ 3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿³èÆ°´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À®Ä¹¤·¡¢µ±¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥²¥¥Æ¥ VIVID!!¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¡£
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCANDY TOWER¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤òµÏ¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶á¤¤µ÷Î¥´¶¨¡¨¡¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¡Èº£¡É ¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢J-POP¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¨¡¨¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î´ú¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤ØÄ©¤à¡£
¤³¤Î°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¡¢º£Æü¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡ ³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡£
9·î19Æü(¶â)¤Ë¤ÏÎ¾AÌÌ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Á¤å¤Á¤å¤ë³×Ì¿⭐/¥»¥¤¥·¥å¥ó¥Î¥«¥±¥é¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¡Ö¤Á¤å¤Á¤å¤ë³×Ì¿⭐¡×¤Ï±É¤Ë8·î29Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¡¢SAKURA GRADUATION¤ÏÆ±»ÜÀß¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö¥»¥¤¥·¥å¥ó¥Î¥«¥±¥é¡×¤ÏÌ¾¸Å²°¥âー¥É³Ø±à¤È¤Î°áÁõ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¡£
