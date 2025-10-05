È¾Ç¯¤Ç¡ÖÀ®º§¡×¤Ï²ÄÇ½¡©¡¡º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÍèÅçÈþ¹¬¤ËÊ¹¤¯¡È¥³¥Ä¡É
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇÀ®º§Âà²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ä¡¢Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤ËÁá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤äº§³è¥¢¥×¥ê»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëIBJ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2024Ç¯ÅÙÈÇ¡¡À®º§Çò½ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½éº§¡¡À®º§¼ÔÂåÉ½ÃÍ¡ÊÃæ±ûÃÍ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¡Ö34ºÐ¡×¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÊ¿¶ÑºßÀÒÆü¿ô¤Ï¡Ö248Æü¡×¡£ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¡Ö36ºÐ¡×¡¢ºßÀÒÆü¿ô¤Ï¡Ö313Æü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢IBJ¡ÖÀ®º§ºÇÍ¥½¨¾ÞTOP30¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¡ÖIBJ AWARD¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ÖPresia¡×¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÍèÅçÈþ¹¬¤µ¤ó¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÈ¾Ç¯¤ÇÀ®º§Âà²ñ¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¡¢30ÂåÆÈ¿È¤ÎÉ®¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò¡ÈÈ¾Ç¯¡É¤ÇÀ®º§Âà²ñ¤¹¤ë¥³¥Ä¤È¤Ï¡©
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÇÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤ËÀ®º§Âà²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢È¾Ç¯°ÊÆâ¤ÎÀ®º§Âà²ñ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÍèÅç¤µ¤ó¤ËÈ¾Ç¯¤ÇÀ®º§Âà²ñ¤¹¤ë¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»öÁ°¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤ÈÀïÎ¬Àß·×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·ëº§´Ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤ò2¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç½Ð²ñ¤¤¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°Ãæ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤¬À®º§¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÈ¾Ç¯¤Ç·ëº§¤¹¤ë¡Ù¤È·è¤á¡¢º§³è¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤µ¤òÍýÍ³¤Ë¤»¤º¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¿´¹½¤¨¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤ò2¤Ä·è¤á¤ëºÝ¤Ë¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤ò2¤Ä¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¡¢¤ªÁê¼ê¤ò¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½Ð²ñ¤¤¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£´°àú¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¹¬¤»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÎÌ¤âÀ®¸ù¤Î¸°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Ï¢Íí¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤º°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¹ÔÆ°¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï1ÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤êÍý²ò¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é²þÁ±¤ò½Å¤Í¡¢À®º§¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡×¤Èº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
35ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡ÈÇ¯Îð¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÌ¥ÎÏ¡É¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë
¡¡IBJ¤ÎÁ°½Ò¤Î»ñÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇ¯ÎðÁØ¤´¤È¤ÎÀ®º§Î¨¡×¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¡Á34ºÐ¤Ï35¡óÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢35¡Á39ºÐ¤ÎÀ®º§Î¨¤Ï5¡ó¤Û¤É¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢35ºÐ¤«¤é¤Îº§³è¤Ï¡ØÇ¯Îð¡Ù¤òÉð´ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö20Âå½÷À¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ØËÉÙ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¡Ù¤òÀ¸¤«¤·¤¿º§³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¾¡Ë¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö6¥«·î¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤òÎý¤ê¡¢¤«¤ÄÁ°¸þ¤¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤´±ï¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À®º§Âà²ñ¤·¤¿35ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤¿5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢º§³è¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁÇÄ¾¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¸«¤ë½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¡¢Ï¢Íí¤âÁá¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤ªÁê¼êÁª¤Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£5¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÅç¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤é5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¸¯¤ë¿´¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÍèÅç¤µ¤ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿º§³è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¼«¿È¡¢30Âå¤âÈ¾¤Ð¶á¤¯¡Ä¡Ä¡£Ç¯Îð¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¸å¡¢ÍèÅç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ð¤«¤ê¡É¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£