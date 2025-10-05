ºá¤òÈï¤»¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÆÍ§¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑÃæ¢
¡Ø¿ÆÍ§¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑÃæ¡Ù¡Ê¥¨¥§¥³/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿ÆÍ§¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑÃæ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÊ¤è¡ª¡×Èà»á¤¤¤Ê¤¤Îò=Ç¯Îð¤ÎÀµ»Ò¤¬¤¢¤ëÌë¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¼«Âð¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ËÊªÀ¨¤¤·õËë¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤Àµ»Ò¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î½÷À¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿ÆÍ§¤ÎÈà»á¤ÈÀµ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£¤³¤ì¤Ï¿ÆÍ§¤ò¸ò¤¨¤Æ3¿Í¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¿ÆÍ§¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡© ¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤¬»ä¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¤ì¤Ê¤¤Àµ»Ò¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎºÊ¤È°ì½ï¤Ë¿ÆÍ§¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡© SNS¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏÃÂêºî¡Ø¿ÆÍ§¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉÔÎÑÃæ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
