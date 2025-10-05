¡Ú¿·ÂÎÁà¡Û¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·À¸¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó7¿ÍÁª½Ð¡¡Ê¿¶ÑÇ¯Îð16¡¦4ºÐ¤Î¼ã¤¤¹½À®
¡¡¿·ÂÎÁà¤Î2025ÃÄÂÎ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬10·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç16¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·À¸¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂè22´ü¿·ÂÎÁàÆüËÜ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁªÈ´ÃÄÂÎ¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î7¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£8·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¼ç¾¤ÎÎëÌÚÊâ²Â¡Ê25¡Ë¡¢°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡Ê22¡Ë¤Î2¿Í¤¬°úÂà¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬16¡¦4ºÐ¤Î¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿ÆéÑÛ¡Ê15¡á´Ñ²»»ûÁí¹ç¹â¡Ë¤ÈÀî¸ýè½»Ò¡Ê15¡á¶ð¾ì³Ø±à¹â¡Ë¤Î2¿Í¡£¿¿Æé¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Àî¸ý¤â¡Ö¾®3¤Ç½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¸«¤Æ¿´¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½é¡¹¤·¤¯´î¤ó¤À¡£
¡¡Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢2·î¤Ë°Ò°µÅª»ØÆ³¤Ç¹ç½É¤«¤é¤ÎÃ¦Áö¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÎÁà¶¨²ñ¤äÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢9·î¤ÎÂÎÁà¶¨²ñÍý»ö²ñ¤ÇÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Âî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áª¹ÍÍýÍ³¤ò¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Î¡Ë¿·¥ë¡¼¥ë¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¼ÂÎÏº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥êÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡ÖÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤«¤é¤ÎWÇÕ¥·¥ê¡¼¥º¡¢5·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾å°Ì3°Ì¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤âÁá¤¯¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¼ÅÄ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ê¸ÞÎØÏÈ¤ò¡ËÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢§ÅÄÊÕ´ÑÀ¤Ç¸¡Ê18¡áÆüËÜ½÷ÂÎÂç¡Ë¡¡¤Þ¤¿À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£¥í¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÂåÉ½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¸³è¤ò¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¢§ÅÄ¸ýµ×Çµ¡Ê18¡áÅìµþ½÷ÂÎÂç¡Ë¡¡Áª¤Ð¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¡ÊÁ°¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â¡ËÇ¯Îð¤¬¶á¤¤Ê¬¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§À¾ËÜ°¦¼Â¡Ê17¡á¾¼ÏÂ³Ø±¡¹â¡Ë¡¡¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÊÁ°¥Á¡¼¥à¤Ç¡Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ½õ¤±¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¢§²ÖÂ¼²Æ¼Â¡Ê16¡á¾¾ËÜ¹ñºÝ¹â¡Ë¡¡¼ã¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£Á´°÷¤Ç¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¢§ÅÄÃæÍ§ºÚ¡Ê16¡á´ØÀ¾³Ø±¡¹â¡Ë¡¡Ç¯Îð¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£