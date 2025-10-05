¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×³«Àß¤Ë¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ï¥±¡Ö5Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²Ý¶âÀ©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï·èÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿½ê´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¼þ°Ï¤«¤é¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡×Æâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ç¥Ï¥·¥´¼ò¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤«¤é¡ÖÀ¾Ìî¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Åö»þ¡¢À¾Ìî¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢DOWNTOWN¡Ü¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀ¾Ìî¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤Ï¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤â5Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡£»þÂå¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î³èÆ°¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤È¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤â¡¢Á´¤Æ¤¤Ã¤«¤±¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Á¤Ã¤ÆÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¾ì½ê¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤«¤é¡×¤È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ø¤ÎÂº·É¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡£»×¤¤ÀÚ¤ê²Ý¶â¤¹¤ë¤ï¡£Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈDOWNTOWN¡Ü³«»Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
