¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬±é¤¸¤ëÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¤¬àÉü³èá¡¡»ëÄ°¼Ô¤âÈ¿±þ¡ÖÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤ÏÀ¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£³£¸²ó¡ÖÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡×¤¬£µÆü¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬±é¤¸¤ëÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¤¬Éü³è¤·¡ÖÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ï¡¢²þ³×¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢³ØÌä¤ä»×ÁÛ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ÐÈÇÅýÀ©¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÄÕ½Å¤Ï¹¾¸Í¤ÎÃÏËÜ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëËÜ²°¡¢ÈÄÌÚ²°¡¢µººî¼Ô¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤ó¤ÊÊý¡¹¤â¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢À¾Â¼¤Þ¤µÉ§±é¤¸¤ëÀ¾Â¼²°Í¿È¬¤È¡¢ÇòÈ±Æ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÚ·Á²°¤À¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º¡ÅÙ¤Î¸æ¿¨¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤¿¤À¼Õ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÇÅýÀ©¤Î¸æ¿¨¤ì¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºî¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¸¸À¤òµÕ¼ê¤ËÄÕ½Å¤¬¡Ö¹¾¸ÍÃæ¤ÎÃÏËÜÌä²°¤¬»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¤¤ã¤¢¤É¤¦¤«¤È¡×¤È½ÐÈÇÅýÀ©¤ÎÂÐ±þºö¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÂçÎÌ¤ËËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Æ·ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»Ø¿Þ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¡¢¸æ¿¨¤ì¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤À¡£
¡¡¤³¤Î°Æ¤ËÎÚ·Á²°¤Ï¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã»Ø¿Þ¤â¤¯¤½¤â¤Ê¤¯¡¢°ìÀÚ½Ð¤¹¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Í¤¨¤Î¤«¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢µººî¼Ô¤é¤¬¡Ö²¶¤¿¤ÁÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ã¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄÕ½Å¤Î°Æ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶õµ¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢ÎÚ·Á²°¤â¡Ö¤è¤·¡¢ÄÕ½Å¡¢¤Þ¤¿¤ª¤â¤·¤ì¤¨ÏÃ¡¢¹Í¤¨¤è¤¦¤¼¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÎÚ·Á²°¤Ï¤«¤Ä¤ÆÄÕ½Å¤ÈµÈ¸¶¤Î¾Ò²ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡×¤ÇÁè¤Ã¤¿¤ê¡Ö¶â¡¹ÀèÀ¸±É²ÖÌ´¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥Ã¥Èºî¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Âè£±£¹²ó¡ÖÎÚ¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤«¤éÇÑ¶È¤ò·èÃÇ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¦ÇäÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿ÈÄÌÚ¤òÄÕ½Å¤Ë¾ù¤ë¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤Ç¡ÖÎÚ¤ÎÃ¶Æá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢µ×¡¹¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤ÏÀ¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤ÏÇ®¤¤¡×¡ÖÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤¬Âô»³½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤ÖÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£