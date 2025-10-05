´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¡¦BONTEMPS¤Ç¡¢½©¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤¬È¯ÇäÃæ
´Ú¹ñ¼°¤Í¤¸¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥¯¥¡¥Ù¥®)¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖBONTEMPS(¥Ü¥ó¥¿¥ó)¡×¤Ç¡¢2025Ç¯9·î10Æü¤«¤é¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¹ÔÎó¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¾åÄÌÅ¹¥ª¡¼¥Õ゚¥ó»þ¤ÎÍÍ»Ò
È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÖËõÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊËõÃã¥à¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖËõÃã¥à¡¼¥¹¥é¥Æ¡×¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤è¤ê½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥«¥·¥¹¥Þ¥í¥ó¡õ¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡Ö¥«¥·¥¹¥Þ¥í¥ó¥â¥«¡×¤âÈ¯Çä¡£·ª¡¦¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¦¥«¥·¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê½©¤òÉ½¸½¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¿·¥á¥Ë¥å¡¼
¢£Matcha Chocolate ËõÃã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¥¯¥¡¥Ù¥®¤Ë¡¢ËõÃã¤òÍÏ¤«¤·¹þ¤ó¤À¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤Î»ÝÌ£¤È¤Û¤ó¤Î¤ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤ÈÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Matcha Mousse Latte ËõÃã¥à¡¼¥¹¥é¥Æ
¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤Ë¥°¥ì¥Ê¥Ç¥£¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤È¥ß¥ë¥¯¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤ÊËõÃã¥à¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¤¿3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£»Å¾å¤²¤Ë¤ÏËõÃã¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ËõÃã¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£Cassis Marron & Sweet Potato Mont Blanc ¥«¥·¥¹¥Þ¥í¥ó¡õ¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
·ª¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¥«¥·¥¹¥°¥ì¡¼¥º¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¥¯¥¡¥Ù¥®¡£´ÅÌ£¤È¤Û¤í¶ì¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»ÀÌ£¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¡£¿¼¤Þ¤ë½©¤Îµ¨Àá´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Ò¤ÈÉÊ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¡£SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¢£Cassis Marron Mocha ¥«¥·¥¹¥Þ¥í¥ó¥â¥«
¥«¥·¥¹¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢¥Þ¥í¥ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´ÅÌ£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥â¥«¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¡¦´Å¤µ¡¦¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë°ìÇÕ¡£
¢£¡ÖBONTEMPS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯12·î¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤·¤¿´Ú¹ñ¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡£ÆüËÜ¾åÎ¦¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯6¥«·î¤Ç10Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¶å½£½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëËÌ¶å½£»ÔÅ¹¤Ç150¿Í¤âÊÂ¤Ö¹ÔÎó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë·§ËÜ¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Ï¢ÆüÇä¤êÀÚ¤ì¤ÎBONTEMPSÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS±Ç¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¾ì´Ú¹ñ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥¯¥¡¥Ù¥®)¤ò³ÆÅ¹Æâ¤Ë¤ÆËèÄ«¼êºî¤ê¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É¡¼¥Ê¥Ä
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É¡¢¿©ºàËÜÍè¤Î´Å¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ïº½Åü¤òÉÔ»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥¯¥¡¤Ù¥®)¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄêÈÖ15¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¾ï»þ20¼ïÎà¶á¤¯¤òÈÎÇä¡£¤¹¤Ù¤ÆÅöÆüÀ½Â¤¡¦ÅöÆü´°Çä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É¥ê¥ó¥¯
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖBONTEMPS¡×¤Ç¤·¤«°û¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±ö¥¯¥ê¡¼¥à¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î¤ä¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä¡£´Ú¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤á¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Îº£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
BONTEMPS ¥¢¥á¥ê¥«Â¼ËÜÅ¹
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶2-18-15
ÅÅÏÃ¡§06-6732-8145
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á21»þ(LO20»þ)
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS Åìµþ¸¶½ÉÅ¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-9-30
ÅÅÏÃ¡§03-6447-1586
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS °ËÀªÅ¹
½»½ê¡§»°½Å¸©°ËÀª»Ô¹õÀ¥Ä®159-6
ÅÅÏÃ¡§0596-65-7527
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS ±§ÅÔµÜÅ¹
½»½ê¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔÅÁÇÏÄ®2-23
ÅÅÏÃ¡§028-611-1855
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS ¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£Å¹
½»½ê¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¼¼Ä®1-1-1 ¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ËÌ¶å½£1³¬
ÅÅÏÃ¡§093-600-2246
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS ·§ËÜ¾åÄÌÅ¹
½»½ê¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾åÄÌÄ®2-6
ÅÅÏÃ¡§070-5810-4790
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á22»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS ²£ÉÍÀÐÀîÄ®Å¹
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÀÐÀîÄ®1-1 ¥«¡¼¥µ¸µÄ®105¹æ
ÅÅÏÃ¡§045-900-8744
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ(LO19»þ)
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
BONTEMPS »¥ËÚÅ¹
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔËÌ¶èËÌÆó½½Æó¾òÀ¾4-2-18
ÅÅÏÃ¡§011-600-1815
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á20»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
¢¨2025Ç¯9·î5Æü¥ª¡¼¥×¥ó
BONTEMPS ¶ÌÂ¤Å¹
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¶õËÙÄ®4-17
ÅÅÏÃ¡§06-7777-7058
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
µÙ¤ß¡§ÉÔÄêµÙ
¢¨2025Ç¯9·î12Æü¥ª¡¼¥×¥ó
¢¨BONTEMPS ¾¾»³Å¹¤Ï9·î²¼½Ü¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
