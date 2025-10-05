¥Ë¥å¥¯¥¹¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¤Ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¢ö
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ô¥Ë¥å¥¯¥¹¡Õ¤«¤é¡¢¥íー¥º¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¥·¥êー¥º¤Ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤È¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡£Í¥²í¤Ê¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¥¿¥¤¥à¤òÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¥¯¥¹¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¿·ºî¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° ¥ª¥¤¥ë¡×150mL 4,290±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¥á¥¤¥¯¤â¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥ª¥¤¥ë¹¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ª¥êー¥ÖÍ³Íè¤ÎÀö¾ôºÞ²¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ë¥ー¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤¹¤¹¤®¤ä¤¹¤µ¤â¡ý¡£Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
*¹¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý(¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈºÞ)¡¢*²¥ª¥ì¥¤¥ó»À¥Ý¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥ë－4(Æý²½ºÞ)/¥é¥¦¥ê¥ó»À¥Ý¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥ë－2(Æý²½ºÞ)
¥íー¥º¹á¤ë♡¥Ï¥ó¥É¡õ¥Í¥¤¥ë ¥¯¥êー¥à
¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º ¥Ï¥ó¥É¡õ¥Í¥¤¥ë ¥¯¥êー¥à¡×50mL 1,760±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¼ê¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥íー¥º¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥íー¥º¥¨¥¥¹*³¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÄÞ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥±¥¢¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
*³¹áÎÁ
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤òÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë♡
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê½èÊý¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¥¯¥¹¡Ö¥ô¥§¥ê¥£ ¥íー¥º¡×¡£º£²ó¤Î¿·ºî¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤È¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢È©¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï10·î29Æü(¿å)¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎìÔÂô¤Ê¥±¥¢¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö