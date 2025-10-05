´Ú¹ñ¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¤¬¡È¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥Ö¡É¡¡¥í¥â¥ó¡õ¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥óÀ»¿åÆ¶¡ÙÊüÁ÷¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¥¥ã¥¹¥È¡ä
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¥í¥â¥ó¡õ¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¼ç±é¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥óÀ»¿åÆ¶¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹6Æü¤«¤éCS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ëè½µ·îÍË¸á¸å2»þ¡Á¤Û¤«¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥óÀ»¿åÆ¶¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¡¦´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ÎÀ»¿åÆ¶¡Ê¥½¥ó¥¹¥É¥ó¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢µ¤Æñ¤·¤¤ºÇÇ¯¾¯½÷À¥Á¡¼¥àÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾å»Ê¤ÈºÇÇ¯Ä¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡µ¤Æñ¤·¤¤¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¾å»Ê¤È²¹¸ü¤Ê¥ï¥ó¥³·ÏÇ¯²¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤Îº²¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Øº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ï¡Ä¡Ù¤ÇÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥í¥â¥ó¡¢¡Ø¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó´ÁÍÛ¡Ê¥Ï¥Ë¥ã¥ó¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¤¬¶¦±é¤·¡¢¹©¾ì¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ñ¼ÒÆ±»Î¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ÊÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥ª¥Õ¥£¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
À¸¤¤ë¿ÀÏÃ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¶È³¦¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢90Ç¯À¸MZÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¥«¥ó¡¦¥Ê¥ª¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡Ë¡£¼ê¤¬¤±¤¿´ë²è¤Ï¤Û¤ÜÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤¬¡¢Îä¹ó¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬¤æ¤¨¤Ë¼ÒÆâ¤ËÅ¨¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ê¥ª¥ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¾º¿ÊÌÜÁ°¤ËÇ¨¤ì°á¤òÃå¤µ¤»¤é¤ì¡¢²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤Î¥¦¥Î¡Ê¥í¥â¥ó¡Ë¤ÈÉÔ°Õ¤Ê¥¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢º²¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÍ§¾ð¤â°¦¤â¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¦¥Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£°ìÊý¤Î¥¦¥Î¤Ï¡¢¥Ê¥ª¥ó¤ÎºÇÇ¯¾¯½÷À¥Á¡¼¥àÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÂº·É¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¡Ä¡£Á´24ÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡£
½Ð±é¡§¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡¢¥í¥â¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ø¥¸¡¢¥¥à¡¦¥Û¥è¥ó
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥óÀ»¿åÆ¶¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¡¦´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ÎÀ»¿åÆ¶¡Ê¥½¥ó¥¹¥É¥ó¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢µ¤Æñ¤·¤¤ºÇÇ¯¾¯½÷À¥Á¡¼¥àÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾å»Ê¤ÈºÇÇ¯Ä¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¡Øº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤Ï¡Ä¡Ù¤ÇÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥í¥â¥ó¡¢¡Ø¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó´ÁÍÛ¡Ê¥Ï¥Ë¥ã¥ó¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¤¬¶¦±é¤·¡¢¹©¾ì¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ñ¼ÒÆ±»Î¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ÊÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥ª¥Õ¥£¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
À¸¤¤ë¿ÀÏÃ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¶È³¦¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢90Ç¯À¸MZÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¥«¥ó¡¦¥Ê¥ª¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡Ë¡£¼ê¤¬¤±¤¿´ë²è¤Ï¤Û¤ÜÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤¬¡¢Îä¹ó¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬¤æ¤¨¤Ë¼ÒÆâ¤ËÅ¨¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ê¥ª¥ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¾º¿ÊÌÜÁ°¤ËÇ¨¤ì°á¤òÃå¤µ¤»¤é¤ì¡¢²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥óÀ¸¤Î¥¦¥Î¡Ê¥í¥â¥ó¡Ë¤ÈÉÔ°Õ¤Ê¥¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢º²¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÍ§¾ð¤â°¦¤â¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¦¥Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£°ìÊý¤Î¥¦¥Î¤Ï¡¢¥Ê¥ª¥ó¤ÎºÇÇ¯¾¯½÷À¥Á¡¼¥àÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÂº·É¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¡Ä¡£Á´24ÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¡£
½Ð±é¡§¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡¢¥í¥â¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ø¥¸¡¢¥¥à¡¦¥Û¥è¥ó