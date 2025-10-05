¼¡²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£¹Ô»ö¤ò´Ý¤á¹þ¤ó¤ÇÀ¯±é¤ÎºîÉÊ¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¡£¤·¤«¤·Í¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÏÏ´²°Éß¤Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÏ¢¹Ô¤ò¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ú¤ÃÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿ÄÕ½Å¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ä
¤½¤Î¼¡²óÊüÁ÷Ê¬¤È¤Ê¤ë¡¢Âè39²ó¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼Âè39²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ãÂè39²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÃÏËÜÌä²°¤Î³ôÃç´Ö¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿ÄÕ½Å¡£
²þ¤á¤ò¹Ô¤¦¹Ô»ö¤¿¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ý¤á¹þ¤ß¡¢»³ÅìµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¡Ëºî¤Î»°ºîÉÊ¤ò¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ò¼º¤¤¡¢ØÞØ¬¤·¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³ÄÕ²°¤ËÍ¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù»°ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀäÈÇ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£