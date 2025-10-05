¡Öµ÷Î¥´¶¤¹¤²¤¨¡Ä¡×ÇìÊì¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¡¢30ºÐÀ¼Í¥àµ´¥Õ¥¡¥ó¥µá¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¶á¤¯¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¡ª¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Èà¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼á¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡¡5¿ÍÁÈÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öi¡ùRis(¤¢¤¤¤ê¤¹)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀ¼Í¥¤Î¶Üß·Í¥(30)¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îà¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤È¤Î¥½¥í¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÇËÒ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¶Üß·¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÃë¿©¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Õ¤ê¤½(¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà)¤À¤Ã¤Æ¤µ¡Á¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¶Üß·¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëà·ã¶áá¤Êµ÷Î¥´¶¤Î1Ëç¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öµ÷Î¥´¶¤¹¤²¤¨¡Ä¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¥µ¤Îµ´¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¶á¤¯¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2012Ç¯¤Ë¡Öi¡ùRis¡×¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶Üß·¤ÏÍâÇ¯¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÎ¾Êý¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÇÊì(Êì¿Æ¤ÎËå)¤Ï½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡£