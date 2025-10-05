JASM½¾¶È°÷¤¬°ð´¢¤ê¤òÂÎ¸³
µÆÍÛÄ®¤Ç£´Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤´ë¶È¡ÖJASM¡×¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë°ð´¢¤êÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JASM¤Î°ðºî»ö¶È¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤ÈÃÏ²¼¿å¤ÎÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µîÇ¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÍè¤¿½¾¶È°÷£±£°¿Í¤ò´Þ¤àÌó£³£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢6·î¤Ë¿¢¤¨¤¿°ð¤ò´¢¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤µ£±£°¥¢ー¥ë¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ï¡¢²«¶â¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿°ð¤¬¼ý³Ï»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢JAµÆÃÓ¤ÎÁÈ¹ç°÷¤«¤é³ù¤Ë¤è¤ë°ð´¢¤ê¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤ÉÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢°ð¤ò´¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤·¤¿½¾¶È°÷¤é¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°ð¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Ï¤ª¤è¤½£´£°£°¥¥í¥°¥é¥à¤Î¼ýÎÌ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀºÊÆ¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£