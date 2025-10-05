¿åÃ«Ë¡¡¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤â¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¿²¤ë¡×¿ÍÊª¤È¤Ï¡¡¡ÖÁêËÀ¡×ºÆÊüÁ÷¤ò°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¡¢Â©»Ò¤È¥²¡¼¥à¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖË¤µ¤ó¤È·ûÉð¤Á¤ã¤ó¡ªÎ¹¤¹¤ëÁêËÀ¡×¡Ê¸å3¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÌÚÍü¤È¿åÃ«¤¬¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Î2¿ÍÎ¹¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¿Íµ¤´ë²è¤ÎÂè8ÃÆ¡¢º£²ó¤ÏÄ¹ºê¤òÎ¹¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤¬¿åÃ«¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÈÖ²ñ¤¦»þ¤Ï²¶¤ó²ÈÍè¤Æ¿²¤Æ¤¿¤ê¡£°ì½ï¤Ë¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÎÍ¼ÊýºÆÊüÁ÷¸«¤¿¤ê¡¢¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤È¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ïµ¢¤ê¤Ë¸¼´Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¸¼´Ø¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡¢¡ÊºÊ¤Î¡ËÀ®Èþ¤µ¤ó¤À¤±¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡ÌÚÍü¤¬¡Ö²¶¤¬¿²¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¿åÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡¢Ê¿µ¤¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£ÌÚÍü¤Ï¡Ö²¶¤À¤±¤ª¼ò°û¤à¤«¤é¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ËÎÌ¿©¤¦¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤ÑÀÎ¤Î¿Í¤Ï¤è¤¯¿©¤¦¤ï¡×¤È»ÅÊÖ¤·¤¿¡£