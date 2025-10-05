¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡Û¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡2ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥à·«¤ê¾å¤¬¤ê¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡×¤¬5Æü¡¢Ç®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï2R¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ç¥¤¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿2¹æÄú¤ÎÅÚ²°ÃÒÂ§¡¢¤½¤·¤Æ3¹æÄú¤ÎÃæÌî¿Î¾È¤¬¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Þ01¤ÎF¡£ÅÚ²°¤ÏF2¤È¤Ê¤ê11·î22Æü¤«¤é90Æü¤ÎµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬ÃæÌî¡£¤³¤ì¤ÇF3¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Àá¤¬½ª¤ï¤ë¤È180Æü¤ÎµÙ¤ß¤¬ÂÔ¤Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î2R¤ò¾¡¤Ã¤¿¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¤¬1¹æÄú¤Î8R¤Ç¥³¥ó¥Þ01¤ÎÍ¦¤ßÂ¡£»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢2ÆüÌÜ¤Î70¼þÇ¯¥É¥ê¡¼¥à¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£5¹æÄú¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÅÚ²°¤¬¾ÞÅµ½ü³°¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¿¼Ã«ÃÎÇî¡Ê37¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬6¹æÄú¤Ç½ÐÁö¤¹¤ë¡£¡Ö·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç6¹æÄú¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤³¤Ç½®·ô¤ËÍí¤à¤è¤¦¤Ê¤é°ìµ¤¤Ë£ÖÀïÀþ¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£