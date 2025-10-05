¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè39²ó¡¡¤¤è¤ò¼º¤¤¡¢ØÞØ¬¤·¤¿²ÎËû¤Ï¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè39²ó¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè39²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÃÏËÜÌä²°¤Î³ôÃç´Ö¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤ò¹Ô¤¦¹Ô»ö¤¿¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯´Ý¤á¹þ¤ß¡¢»³ÅìµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ëºî¤Î»°ºîÉÊ¤ò¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤¤è¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤ò¼º¤¤¡¢ØÞØ¬¤·¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢ÄÕ²°¤ËÍ¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¸½¤ì¡¢¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù»°ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀäÈÇ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤ÏÏ´²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
