¡¡¡ØÝ¯ºä46¡ß¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É -¥Ö¥é¥¤¥È-¡Ù¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¡¢3·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É±þ±çÂç»È¡×¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢ÀÐ¿¹Íþ²Ö¡¢¾®ÅçÆä¼Ó¡¢Ã«¸ý°¦µ¨¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤Î¿·»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±þ±çÂç»È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥Þ¥Ã¥È¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÝ¯ºä46¡ß¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É -¥Ö¥é¥¤¥È-¡×¥ì¥¢ÊÌ¼ýÏ¿¥«¡¼¥É
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É -¥Ö¥é¥¤¥È-¡×¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Ý¯ºä46¤é¤·¤µËþºÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«»£¤ê¤ä¥Ú¥¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»£¤ê¤ª¤í¤·¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¥«¡¼¥É¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¡£Á´96¼ï¡Ü¥Ñ¥é¥ì¥ë79¼ï¡Ü¥é¥Ã¥¡¼¥«¡¼¥É24¼ï¡¢N48¼ï¡Ê¤¦¤Á¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼4¼ï¡Ë¡¢R24¼ï¡¢SR24¼ï¡¢N+24¼ï¡¢R¡Ü24¼ï¡¢SC24¼ï¡¢BT¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡Ë7¼ï¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¡¼¥É24¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÇó²¡¤·¥µ¥¤¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¡ÖSC(¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È)¡×¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¤³¦¤Ë1Ëç¤À¤±¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ë¡¹Äã³ÎÎ¨¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥«¡¼¥É¡×¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É±þ±çÂç»È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤ò¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥Þ¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®¡£ÈÆÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¡¼¥É¥Õ¥ì¡¼¥àÌµ¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¼õÃíÀ¸»º¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
