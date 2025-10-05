¡Ú¹â¹»Æð¼°Ìîµå¡¡½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¡Û»°±º³Ø±ñ¡¢½©µ¨Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î£´Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡·è¾¡¤Ç±¦ÏÓ¼·ºê¤¬£²°ÂÂÇ´°Éõ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¹â¹»Æð¼°Ìîµå½©µ¨Âç²ñ¡Ê¸©¹âÌîÏ¢¼çºÅ¡¢¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÁêÌÏ¸¶µå¾ì¤Ç»°±º³Ø±ñ¡Ý±É¸÷³Ø±à¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»°±º³Ø±ñ¤¬£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ£´Ç¯Ï¢Â³£¶ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½©µ¨Âç²ñ¤Î£´Ï¢ÇÆ¤Ï»Ë¾å½é¡£
¡¡»°±º³Ø±ñ¤ÏÆó²ó¤ËµíÈø¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¡ÊµÏ¿¤Ïµ¾ÂÇÌîÁª¡Ë¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Åê¤²¤Æ¤Ï±¦ÏÓ¼·ºê¤¬Èï°ÂÂÇ£²¤Ç´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿ÉðÁê¤Î£³¹»¤¬¡¢£²£´Æü¤Ë¸©Æâ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£