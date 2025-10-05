¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡Û¹â¶¶ÎµÌð¡¡6ÏÈ¤Ç2Ãå¡¡ÀÖ´ä»Å¹þ¤ß¤Î18¹æµ¡¤Ï¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡×¤¬5Æü¡¢Ç®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶ÎµÌð¡Ê27¡á¹Åç¡Ë¤ÎÁêËÀ¤Ï2Ï¢ÂÐÎ¨60¡óÄ¶¤¨¤Î18¹æµ¡¡£Á°Àá¤Î¤ªËß¥ì¡¼¥¹¤ÇÀÖ´ä¤¬¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÃíÌÜ¥â¡¼¥¿¡¼¤À¡£6¹æÄú¤Î½éÆü2R¤Ç2Ãå¤È¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÖ´ä¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤«¤é²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ãå¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤«¤¤¡×¡£FÄú¤¬½Ð¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë½®·ôÍí¤ß¤À¡£
¡¡¡Ö¼êÁ°¤ÎÂ¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÆÏ¤²á¤®¤ë¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤Ë¥Û¥ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2ÆüÌÜ¤Ï3¡¢11R¤ËÅÐ¾ì¡£°ìµ¤¤Ë½àÍ¥¤ÎÈâ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£