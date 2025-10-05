ÈÎÇä°÷¡Ö»î¿©¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×µÒ¤Ë¡Ö¥±¥Á¤Í¡ª¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¤Æ¤â ¢ª Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿ÍýÍ³
¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡¢»î¿©ÈÎÇä¡£¤Û¤ó¤Î°ì¸ý¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÄó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Ê¥ëー¥ë¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤È½ÃÇ¤¬¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤¬ÃÎ¿Í¤ÎA»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢»î¿©ÈÎÇä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
»î¿©ÈÎÇä¤Î¤ª»Å»ö
¤¢¤Î½÷À¤â°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¸í¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¸ì¤ëA»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Õ¤¡¤¸
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Yumeko.N
¸µÂç³Ø¿¦°÷¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤äÆ±Î½¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¡¦¾Ò²ð¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Æ»Ò¡¦²ÈÄí´Ä¶¤Î¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æµ»ö¤ò¼¹É®¡£