¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢11ºÐ¤Îº¢¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È27ºÐ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡ª¡Ö¾Ð´é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー17¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë17Ç¯Á°¤Î11ºÐ¤ÎÀ©Éþ¼Ì¿¿¤È¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖËÜÅö¤Ë17Ç¯Á°¤È¾Ð´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸¾Ð´é¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³
¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¡ØSKE48¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËAKB48¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ë¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥ÐーÁª½ÐºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤ë11ºÐ228Æü¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¡£Ã±ÆÈ¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¾þ¤ê¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ï¡¢SNS¤Î¼Ì¿¿ÏÈ¤ò2Ê¬³ä¤·¡¢
¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢27ºÐ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤Æ¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¤Î¥³¥á¥ó¥È¤É¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë17Ç¯Á°¤È¾Ð´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸¾Ð´é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¥º¥é¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÎ¤âº£¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡Ä¡×¤È½÷À¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯À®½Ï¤·¤¿º£¤ÎÈà½÷¤ò»¾¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤â¡¢Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ò¥¥ì¥¥ì¤ÇÍÙ¤ëÆ°²è¤âÅê¹Æ
¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ï¡¢9·î29Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢À¾Èø»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ë¤Æ¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖÏÃ¤ò¼Â»Ü¡£½ð°÷¤é¤Ë¤è¤ë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ£·à¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¼îÍýÆà½ðÄ¹¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇAKB48¤Î¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î¿¶¤ê¤òÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£·ÉÎé¥Ýー¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤òÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤È¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¸¤å¤ê¥Ý¥ê¥¹¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£