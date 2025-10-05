Myuk¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥°¥é¥¤¥É¡×MV¸ø³«¡Ü½é¤ÎÃæ¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½
Myuk¤Î¿·¶Ê¡Ö¥°¥é¥¤¥É¡×¤¬¡¢ËÜÆü5Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡£·«¤êÊÖ¤·¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤ØÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë·è°Õ¤ò²Î¤Ã¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£²ó¤êÆ»¤ò¹ÎÄê¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢Myuk¤ÎÍ¥¤·¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÂêºà¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÎ¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¼Â¼Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿É½¸½¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ãMyuk China Tour 2025 Message from ¡ÈMarie¡É¡ä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¾å³¤/ËÌµþ¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¹ñÆâ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãMessage from ¡ÈMarie¡É¡ä¤ò³¤³°¸ø±é¤Ë¸þ¤±¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãMyuk Anniversary Concert Tour 2026¡ä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëMyuk¡£½éÆü¤Ï3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î22Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¢¥é¥¹¥È¤Ï3·î29Æü¡ÊÆü¡ËZepp DiverCity (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
◾️¡Ö¥°¥é¥¤¥É¡×
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://myuk.lnk.to/Glide
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì:Ryota Saito
ºî¶Ê:knoak
ÊÔ¶Ê:knoak
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù
2025Ç¯10·î4Æü¤«¤é¡¢Ëè½µÅÚÍË23:30¡ÁÊüÁ÷¡õÇÛ¿®³«»Ï
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤½ªËöÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¾¯½÷¡¢¥è¡¼¥³¤È¥¢¥¤¥ê¡£
Ì¾½ê¤ÎÉ÷·Ê¤Õ¤¿¤ê¤¸¤á¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢
¼«Á³¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê³¹Ãæ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡¦¥»¥í¡¼¤Ë¥¿¥ó¥Ç¥à¤ÇÁö¤ë£²¿Í¤ÎÎ¹¤Ï¡¢
½ÂÂÚ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¿®¹æ¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼«Í³¤Ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Î¹¡ª
2¿Í¤Î¾¯½÷¤È1Âæ¤Î¥»¥í¡¼¤¬ÌÇ¤ó¤ÀÆüËÜ¤ò¶î¤±²ó¤ë¡¢
°Û¿§¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡ª
À¤³¦¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤è¤¦¡ª
◾️¡ãMyuk Anniversary Concert Tour 2026¡ä
¢§°¦ÃÎ
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËDIAMOND HALL
OPEN 17:30¡ÃSTART 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
INFO¡§JAILHOUSE ¡¡TEL 052-936-6041
https://www.jailhouse.jp/
¢§Âçºå
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ê¤ó¤ÐHatch
OPEN 17:00¡ÃSTART 17:30
1F»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
2FÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
INFO¡§SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
https://www.sogoosaka.com/
¢§Åìµþ
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡ËZepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45¡ÃSTART 17:30
1F»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
2FÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
INFO¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL 050-5211-6077
https://www.red-hot.ne.jp/
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô ¢¨ÃêÁª¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)12:00¡Á10·î19Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/myuk/
