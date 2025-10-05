¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ÇËÂ¤°15¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤Èå«
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ê°Ê²¼¡¢JSB3¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ã»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE ¡ÈJSB FOREVER ¡ÁONE¡Á¡É¡ä¤¬10·î4Æü¤ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
2010Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¿ô¡¹¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿JSB3¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡£¤½¤ì¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë5Ëü¿Í¤ÎMATE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤âËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«±éÄ¾Á°¤Ë¤ÏÍ½Êó¤òÊ¤¤¹À²¤ì´Ö¤¬º¹¤·¹þ¤à¡£¤½¤ó¤ÊÅ·¤Î½ËÊ¡¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¡¢½ù¡¹¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤¤¤ëMATE¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ëMATE¤âÎ©¤Á»Ï¤á¤ë¡£±ÇÁü¤Ï¤³¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤¬¼¡Âè¤ËJSB3¤Î¤¿¤á¤Î²¦¹ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÈþ¤ÈBGM¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖJ.S.B DREAM¡×¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡¢ÇúÈ¯¤Î±é½Ð¤òÎ¿¤°¤Û¤É¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤´¿À¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊñ¤ß¡¢Áá¤¯¤âÂçÇ®¶¸¡£¤½¤³¤«¤é¼¡Âè¤Ë³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤âÂÎ¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¡¢°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï°µ´¬¡£ØMI¤Î²ÎÀ¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¬ÌÏ¤Ç¤âåºÎï¤Ë¶Á¤¡¢NAOTO¡¢¾®ÎÓÄ¾¸Ê¡¢ELLY¡¢»³²¼·òÆóÏº¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼5¿Í¤â¤³¤Î·Ê¿§¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥ó¥¹¤ÇµÒÀÊ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç»°³Ñ¤òºî¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÂ¥¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤È¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ¤Ë¡ÖHEY¡ª¡×¤ä¡ÖOOH¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ØMI¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌë¶õ¤ò»×¤ï¤¹±ÇÁü¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ØMI¤¬¡Ö½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡¢MATE¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¡ÖO.R.I.O.N.¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖYEAH¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È¡¢¥¯¥é¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊñ¤à¡£ØMI¤Î¡Ö¤µ¤¡¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤âÁý¤¨»Ï¤á¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£ÍÙ¤ëÃæ¤ÇµÒÀÊ¤ò»Ø¤¹»ØÀè¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç¿Í¿ô¤ÎÃæ¤Ç¤â³Î¤«¤Ë1¿Í1¿Í¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¶õ¤Î²¼¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëå«¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤¼¡¢¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¡ª¡×¤È¤¤¤¦ØMI¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖLET¡ÇS PARTY¡×¤Ø¡£´äÅÄ¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶Ê¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ±û¤ò°Ï¤à¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¡¢µÒÀÊÉÕ¶á¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤·¤«¤âÁ´°÷¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî¤Á¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤°Õ»Ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëMATE¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ª¡×¤ÈØMI¡£¾®ÎÓ¤ÏÇË´é¡£½ª¤ï¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÁ´ÂÎ¤¬ÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡Ö²û¤«¤·¤¤¶Ê¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¡ÖJSB Blue¡×¡£ØMI¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¿á¤È´¤±¤ë¡£Â³¤¯¤Ï°ìÅ¾¥Í¥ª¥ó´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖWelcome to TOKYO¡×¡£¿§µ¤¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¤¤¯¡£»³²¼¤â¡Ö¸å¤í¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Þ¥¤¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â·ä¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¸åÊý¤Þ¤ÇÅþÃå¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖFIGHTERS¡×¡£¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¿á¤½Ð¤¹²Ð²Ö¤Î±é½Ð¤¬¡¢6¿Í¤ÎÆ®»ÖÇí¤½Ð¤·¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£´ÑµÒ¤â¤³¤ì¤Ë¤Ï·ý¤ò¾å¤²¤ë¡£Â³¤¯¡Ö1st Place¡×¤Ë¤âÂç´¿À¼¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇJSB3¤ÎÉ½¸½¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇØMI¤¬¡Ö²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤·¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤ÈÅöÁ³¤ÎÂç´¿À¼¡£¡ÖÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¸å¡Öº£Æü¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤â°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡£½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡©¡×¤«¤é¡ÖFeel Thr Soul¡×¤Ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡×¡ÖMATE¤ÎÀ¼Ä°¤«¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈØMI¤¬¸À¤¦¤È¡¢Á´ÂÎ¤«¤é²ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë²Î»ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À6¿Í¤Ï¸åÊý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÌÜÀþ¤Ï¤½¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êMATE¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ë¡¼¥ó¤âÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬ÁýÉý¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼5¿Í¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤«¤éÁ´Êý°Ì¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¤ò¸«¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ELLY¤Îºî¤ë¥Ï¡¼¥È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£´°Á´¤ËÁ´°÷¤Îº²¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµÅ¨¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²¶¤¿¤Á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÖYes we are¡×¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÅöÁ³ÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö(YOU SHINE)THE WORLD¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢²Î¤¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤µ¤¡¥¿¥ª¥ë¤Î½àÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÇ¨¤ì¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈØMI¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¥¹¥ê¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÂçÎÌ¤Î¿å¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡ª¶Ã¤¤È¡Ö¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¶Ê½ª¤ï¤ê¤Ë¤â¤¦°ìÈ¯Ê®¼Í¤µ¤ì¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÎÌ¤È¿á¤¾å¤¬¤Ã¤¿¹â¤µ¤Ë¤¶¤ï¤á¤¤¬¤·¤Ð¤é¤¯»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¶¤ï¤á¤¤ÎÃæ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÈà¤é¤ÎÂÀ×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é1Ç¯¤º¤ÄÁÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢2010Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖBest Friend`s Girl¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤À¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÄÕÂÝ¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿³¬ÃÊ¤Î¾å¤Ç¡¢°áÁõ¤âÃåÂØ¤¨¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶ÊÄ´¤ËØMI¤Î´ÅÈþ¤Ê²ÎÀ¼¤È5¿Í¤Î»ØÀè¤Þ¤Ç¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¤³¤Î15Ç¯¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡ÖOn Your Mark¡Á¥Ò¥«¥ê¤Î¥¥»¥¡Á¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤Ï·ÑÂ³¡£¤â¤¦ÍÛ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍî¤Á¤¿¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤¦¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ï°ã¤¦NAOTO¤ä¾®ÎÓ¤ÎÇØÃæ¤¬¸ì¤ë¥À¥ó¥¹¤Ë¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖSO RIGHT¡×¤Ç¤Î¸÷¤Î±é½Ð¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖGo my way¡×¡ÖKiss You Tonight¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖAlways¡×¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤¿¸å¡¢Âç¤¤Ê±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Í¼Æü¤Î±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤±¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡©³§°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤â¡¢Ã¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤¤¤è¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ØMI¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ö·¯¤È¤Ê¤é¡×¤Ø¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¾è¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬MATE¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÌÌ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·Ê¿§¤Ï°µ´¬¡£½ªÈ×¡¢ØMI¤Ï¡Ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡ÉMATE¡É¤È¤Ê¤é¡Ó¤È²Î»ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¡£
Â³¤¤¤Æ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ï²Ö²Ð¤Î±ÇÁü¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤âÈ¿±þ¡£¤½¤·¤ÆÏÂ¤ÎBGM¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Àð»Ò¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÏÂ»±¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²Ö²Ð¤Î²»¤¬Êª¼ä¤·¤µ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö²Ö²Ð¡×¤Ø¡£ÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤¬²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¼ÁÕ¤ÎÃæ¡¢ØMI¤¬1¿Í¤ÇMC¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¸å¡Ö¤È¤¦¤È¤¦·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²û¤«¤·¤¤¶Ê¤âÂ¿¤¤Î®¤ì¤Ë¿¨¤ì¡Ö²û¤«¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿°ÕÌ£¡¢½ä¤ê²ñ¤¤¡¢Âô»³Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤ÎMATE¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡Ö¼«Ê¬Ã£¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò¡¢º£¤Ç¤Ê¤é¸«¤»¤¿¤¤¤ÈÃ±½ã¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤È¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±«ÃË¤Ë¤â¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¤ÈMATE¤ò»¾¤¨¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀáÌÜ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¼¡¤Î»þÂå¤Ø¡×¤òÈäÏª¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç1¥Ñ¡¼¥È²Î¤¦¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£¾ÈÌÀ¤âºÇ¾®¸Â¤Ç¡¢±éÁÕ¤â¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ß¡£¤¿¤À¤¿¤ÀØMI¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤¯ÍºÂç¤Ê²Î¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯±ÇÁü¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆ°Êª¤ËÌÏ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³èÌö¡£¶²Îµ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬CG¤Î¥¿¥Ã¥Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶²Îµ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤»Ñ¤ËÂç¿Ê²½¡ªNAOTO¤òÌÏ¤·¤¿¥«¥ï¥¦¥½¤Ï¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¡ª
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤éPERFORMER¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡£ELLY¤Î¡Ö¥Ö¥Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤¤¡ª¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Ê¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤Ê¥æ¥Ë¥¾¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤ºNAOTO¤¬Âª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ·â¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¤¤Ê¼ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÏÅá¤ò»È¤Ã¤¿Éð»ÎÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£µ¨Àá³°¤ì¤Îºù¿áÀã¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤â¸«¤»¤¿¡£ELLY¤Ï³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµðÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿5¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¶õµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢´äÅÄ¤¬Æ®Áè¿´ËþÅÀ¤Î¥ÉS¥â¡¼¥É¤Ç²ñ¾ì¤òÀú¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¥Ð¥È¥ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¡£¤½¤Î¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃÆ´Ý¤«¤é¤Ï·è¤·¤Æ15Ç¯´Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»³²¼¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥È¥½¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ÏËÜÇ½¤ò¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤È»É·ã¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤Þ¤¿5¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡Ö¤³¤ì¤¬»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡ª¡×¤ÈELLY¤¬¶«¤Ó¡¢ºÇ¸å¤ÏÂçÇúÈ¯¤Î±é½Ð¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
ØMI¤ÎÆ°Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¶´¤ß¡¢ØMI¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡ÖMUGEN ROAD¡×¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯JSB3¡£±é½Ð¥Á¡¼¥à¤Î±ê¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤âÇ®µ¤¤òÀú¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¡ÖLOVE¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡ØFeel So Alive¡Ù¤À¡£ELLY¤Î¥é¥Ã¥×¤â¥¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÆÇÀ¤â¤¢¤ë³Ú¶Ê¡£²Ã¤¨¤Æº£ÅÙ¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¿¿¤óÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥í¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¡£¤µ¤é¤Ê¤ë»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÊ¨¤Î©¤Ä¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤â¤Þ¤¿°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Ï9¶Ê¤Î¥á¥É¥ì¡¼¡£¥À¥ó¥¹¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤â¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖShare The Love¡×¡ÖRat-tat-tat¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë³Ú¶ÊÃ£¤Ë±þ½·¤ËÅ·¹ñµé¤Î¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤âºÆÅÙÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥É¥ì¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¡ÖSTARS¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÕ¤ê°ìÌÌ¡¢°ìÈÖÀ±¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¾Ð´é¤Ë°î¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖR.Y.U.S.E.I¡×¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤â»¸Á³¤Èµ±¤¯¡¢¸Ø¤ê¹â¤¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤À¡£ØMI¤Î¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«⁉︎¡×¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤â»×¤¤»×¤¤¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¤ò¸«¤»¤ÆÇ®¾§¤¹¤ë¡£¶ÊÃæ¤Ë¤ÏËÜÊª¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤â¤¦Í¾Íµ¤ÇÁß¤¾Ã¤¹¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈØMI¤Î¥·¥ã¥¦¥È¡£¤³¤ì¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ËÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿ØMI¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¹ð¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ë²¿ÅÙ¤âÅê¤²¥¥Ã¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÍ×µá¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏµÒÀÊ»²²Ã·¿¤Î¥À¥ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ»³²¼¼çºÅ¤Î»³¥Õ¥§¥¹2026¡¢NAOTO¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ·èÄê¤ò¹ðÃÎ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Á°Êý²¼¼êÂ¦¤Ë¥Ð¥¹¤Î¼ÂÊª¤¬¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖBLAZE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¥Ð¥¹¤Ï¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤è¤ê¤â¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³°Â¦¤ò²ó¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤ëMATE¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÂÎÁ´¿È¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖJ.S.B. LOVE¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ë¤Ç¤â¥Ð¥¹¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¡£¥À¥ó¥¹¤ÎÂÎÎÏ¤äØMI¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÎ¢Êý¤â´Þ¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎÆü²¿ÅÙÌÜ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯±é½Ð¤Ç¤³¤Î°¦¤òÄù¤á¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤âºÇ¸å¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇMC¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«±«¤ÏÆüÃæ¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖMATE¤âÇ¨¤ì¤Æ¤ë¤«¤é²¶¤é¤âÇ¨¤ì¤è¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¡£´äÅÄ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ª¤ª¤¤Ë¡×¤Î¸å¡Ö¡Ê¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡Ë10Ç¯¶á¤¯¸À¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×½Å¤Í¤Æ´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µþÅÔ½Ð¿È¤Î»³²¼¤ÏÀú¤êÀú¤Ã¤Æ¡Ö´ØÀ¾¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Ä¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤ÏMATE¤Î¤ª¤«¤²¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö1st Place¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
NAOTO¤ÏMATE¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤ï¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤¾¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MATE¤ÎÎÏ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎMATE¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤·¡ÖËÍ¤é¤ÈMATE¤ÇÎò»Ë¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
ELLY¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÂç´¿À¼¡£À²¤ìÃË¤òÃµ¤¹¤¯¤À¤ê¡Ê´ä¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¡Ë¤Î¸å¡¢¡Ö²¶¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤No.1¤Î¥é¥¤¥Ö¤Îºî¤êÊý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¡Ö¤³¤ÎÀè¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢ºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï1¶ÊÌÜ¤«¤é¤Ç¡Ö¤³¤ÎÆü¤ËÀäÂÐÍè¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¡£15Ç¯¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢µÒÀÊ¤¬¤½¤ì¤ò¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Öº£Æü¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤º£Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËØMI¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµÒÀÊ¤«¤éÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÇï¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö±«¤¬»ß¤á¤Ð¡¢Æú¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤½¤ÎÆú¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¶Ê¡ÖRAINBOW¡×¤Ë·Ò¤²¤¿¡£¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÆú¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¦¡£°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë¡£¤½¤Î¼ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿´¶¿¨¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤Î¤«¡¢ELLY¤Ï´®¤é¤º´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ°ìÉô²Î¤¨¤º¡¢ØMI¤ÎÌÜ¤Ë¤â¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆØMI¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Î1¥Ñ¡¼¥È¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£´¶Æ°Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÃæ¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£ÆüÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎMATE¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈØMI¤¬´¶¼Õ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¡ÉFOR MATE¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö½éÆü¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï50000¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ë°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÇ¾å³¬¤ÎÃ¼¤ÎÊý¤Þ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î50000¿Í¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îå«¤¬ËÜÅö¤Ë1ËÜ1ËÜ¶¯¤¯·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿1¿Í1¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤À¤«¤éMATE¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ò²òÊü¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¶¦ÌÄ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤1Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¤Íè¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãNAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026¡ä
2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
³«¾ì17:45/³«±é18:30
2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
³«¾ì17:45/³«±é18:30
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë
³«¾ì17:30/³«±é18:30
2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì17:45/³«±é18:30
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ
³«¾ì17:30/³«±é18:30
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦¥°¥é¥ó¥¥å¡¼¥ÖÂçºå(ÂçºåÉÜÎ©¹ñºÝ²ñµÄ¾ì)
³«¾ì16:00/³«±é17:00
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì17:00/³«±é18:00
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
EXILE NAOTO(EXILE / »°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS)
¡ÚGUEST¡Û
SWAY
KID PHENOMENON
¡ÚÆüËÜÉðÆ»´Û SPECIAL GUEST¡Û
SWAY
PKCZ®
L(MA55IVE THE RAMPAGE)
º½ÅÄ¾¹¨(BALLISTIK BOYZ)¡¢¾¾°æÍø¼ù(BALLISTIK BOYZ)
¾®ÇÈÄÅ»Ö(PSYCHIC FEVER)¡¢JIMMY(PSYCHIC FEVER)
KID PHENOMENON
LDH SCREAM
and more¡Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡Û
¢£Åìµþ¸ø±é°Ê³°
Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï13,200(¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡ï12,000¡ÜÀÇ)
¢£Åìµþ¸ø±é
1.Á´ÀÊ»ØÄê¡§¡ï13,200(¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡ï12,000¡ÜÀÇ)
2.¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡§\19,800(¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå ¡ï12,000¡Ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É \6,000¡ÜÀÇ)
3. ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤)¡§\26,400(¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå ¡ï12,000¡Ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É \6,000¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º \6,00¡ÜÀÇ)
¢¨2,3¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUBÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3/11(¿å)Åìµþ¸ø±é¤Î¤ß¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11178¡¡
¢£»³²¼·òÆóÏº¡ã»³¥Õ¥§¥¹2026¡ä
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¡²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
»³²¼·òÆóÏº¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë
´äÃ«æÆ¸ã(THE RAMPAGE)¡¡
ß·ËÜ²Æµ±¡ÊFANTASTICS¡Ë
¾¾°æÍø¼ù(BALLISTIK BOYZ)
and more¡Ä
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://event.1242.com/events/yamafes/
