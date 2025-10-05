½©ËÜÈþ¶õ¤¬MVP¡ª ¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤¹
¡¡5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î½©ËÜÈþ¶õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¤Ï¥·¥å¥ô¥§¥êー¥óSC¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜ¤Ï8·î¡¢ÆüËÜ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÀÒÀè¤È¤Ê¤ë¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä1Éô¡Ë½÷»Ò¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¥êー¥°Àï¤Ç6²ó¡¢¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×¤Ç7²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×ÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¤È¡¢¹ñÆâ¥êー¥°Àï¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥å¥ô¥§¥êー¥óSC¤ÎÂÐ·è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¹¬Àè¤è¤¯Âè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¡£¤½¤Î¸å¡¢30ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ç¥åー¥¹¤ÎËö¤ËÂè2¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥ÊーSC¤ÏÂè3¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¡£º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2021Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤Î»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤âÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿½©ËÜ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹1ËÜ¤ò´Þ¤à19ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
