I Don’t Like Mondays.¡¢½éZepp¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡£Ç¯Ëö¤ÎÃæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½¹ð
I Don¡Çt Like Mondays.¤¬ËÜÆü10·î5Æü(Æü)¡¢Zepp SAPPORO¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñZepp¥Ä¥¢¡¼¡ãTOXIC TOUR 2025¡ä¤ò³«Ëë¤µ¤»¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤Î¥Ù¥¹¥ÈLIVE¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢I Don¡Çt Like Mondays.¤ÎÎò»Ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢Ç»Ì©¤ÊÌó2»þ´Ö¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç³«Ëë¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìºòÆü¤Ë¤ÏÃæ¹ñºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¹¡ã2025Ç¯¹½£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ä¤Ë½Ð±é¤·¤¿Èà¤é¡£º£Ç¯¤Ï·×4ÅÔ»Ô¤ÇËÜ¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ãTOXIC TOUR 2025¡äÃæ¹ñÊÔ¤Î³«ºÅ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½£¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤è¤êµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè·îËö¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥« ¥ß ¥Ê ¥ê¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ËSnow Man¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¡ÖLOVE TRIGGER¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤â¼ýÏ¿¤òÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¢¥¤¥É¥é¡£º£½µ¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¡ãLOCALGREEN FESTIVAL¡Ç25¡ä¤Î½Ð±é¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãI Don¡Çt Like Mondays. ¡ÈTOXIC TOUR 2025¡É¡ä
½ªÎ»¸ø±é¤Ï³ä°¦
Âçºå¸ø±é
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛZepp Osaka Bayside
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888 (·î¡ÁÅÚÍËÆü 11:00¡Á18:00)
http://www.kyodo-osaka.co.jp
Ê¡²¬¸ø±é
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î13Æü(·î•½Ë) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛZepp Fukuoka
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424
http://www.kyodo-west.co.jp/
Ì¾¸Å²°¸ø±é
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛZepp Nagoya
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (ËèÆü12:00-18:00)
http://www.sundayfolk.co.jp/
Åìµþ¸ø±é ¢¨Á´¼«Í³ÀÊ
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯10·î26Æü(Æü) ³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛZepp DiverCity
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛHOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077 (Ê¿Æü 12:00¡Á18:00)
https://www.red-hot.ne.jp
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
7,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¢¨Åìµþ¸ø±é¤Î¤ßÁ´¼«Í³ÀÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ø±é¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦2F»ØÄêÀÊ¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡ü»¥ËÚ¸ø±é
¡¦¥í¡¼¥Á¥± https://l-tike.com/idlm/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/idlm/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/idlms-h/
¡üÂçºå¸ø±é
¡¦¥í¡¼¥Á¥± https://l-tike.com/idlm/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/idlms-o/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/idlms-pia/
¡¦CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É https://www.cnplayguide.com/idlms/
¡¦³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È https://r-t.jp/idlms
¡üÊ¡²¬¸ø±é
¡¦¥í¡¼¥Á¥± https://l-tike.com/idlm/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/idlm/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/idlms-f/
¡ü°¦ÃÎ¸ø±é
¡¦¥í¡¼¥Á¥± https://l-tike.com/idlm/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/idlms/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/idlms-a/
¡üÅìµþ¸ø±é
¡¦¥í¡¼¥Á¥± https://l-tike.com/idlm/
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/idlms/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://w.pia.jp/t/idlms-zdc/
¡Ö¥« ¥ß ¥Ê ¥ê¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯9·î24Æü(¿å)
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥° : https://idlms.lnk.to/kaminari
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M-1 ¥« ¥ß ¥Ê ¥ê
M-2 LOVE TRIGGER
M-3 ¥« ¥ß ¥Ê ¥ê (Instrumental)
M-4 LOVE TRIGGER (Instrumental)
Spotify¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ : https://idlms.com/news/detail.php?id=1128349
¢¡I Don¡Çt Like Mondays. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È