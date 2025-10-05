ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡ÅìÌî¤Î»äÉþ¤ò³ûÀî¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡Ä¥¤¥¿¥º¥é¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤êÂç¾Ð¤¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼ºÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê¡×¤ò¹Ô¤¨¤ë»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡Â¬Äê¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¤Ï¡¢ÆþÇ°¤Ë½àÈ÷ÂÎÁà¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ê¤É¤ò¿¤Ð¤¹±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡¢¤½¤¦¤À¡Ä¡×¤È²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö²¶¡¢¤¢¤ÎµþÅÔ¤Î³ûÀî¤Ç¤µ¡£ÅìÌî¡Ê¹¬¼£¡Ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡×¤È¡¢2012Ç¯¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬T¥·¥ã¥ÄÃ¦¤¤¤Ç¡¢°ã¤¦¤Î¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¼«Á°¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò³ûÀî¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥ó¤ÈÅê¤²¤¿¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¡¢ÅìÌî¤Î»äÉþ¤ò³ûÀî¤ËÊü¤êÅê¤²¤ë¥¤¥¿¥º¥é¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹²¤Æ¤ÎÅìÌî¤ÏÀî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò³ÎÊÝ¡£¤À¤¬¡Ö¡ÊÅìÌî¤¬¡Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢²¶¡¢ÆùÎ¥¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¡¢°ìÊý¤ÎÉÍÅÄ¤Ï¡¢Åê¤²¤¿Æ°ºî¤ÇÂ¤òÆùÎ¥¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤â¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£¡ÖÅìÌî¤è¤êÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÍÅÄ¤â¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÈá¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¸Â³¦¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÎÎÏÉÔÂ¤ò¾Ð¤Ã¤¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡£ÉÍÅÄ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¡¢²¶¤Î¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£