¡Ú£Â¥ê¡¼¥°¡Û²£ÉÍ£Â£Ã¤¬³«Ëë£²Ï¢¾¡¡¢°ÂÆ£¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£±£¶ÆÀÅÀ¡¡Àîºê¤ÏÂçÎÌ£±£±£´¼ºÅÀ¤ÇÏ¢ÇÔ
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ê¤½¤Ê£Â¥ê¡¼¥°£±Éô¡Ê£Â£±¡Ë¤Ï£µÆü¡¢²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è¤Î²£ÉÍ£Â£Ã¤¬Î°µå¤Ë£·£¹¡Ý£·£µ¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Àîºê¤Ï¹Åç¤Ë£¸£¸¡Ý£±£±£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Î²£ÉÍ£Â£Ã¤ÏÂè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤é¹¶Àª¤ò»Å³Ý¤±¡¢¾¾ºê¤Î£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£²£´ÅÀ¤òÃ¥¤¦¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°È¾¤ò£±£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¡¢Âè£³¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ËÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤ÆÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£Âè£´¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢°ÂÆ£¡¢¿ÜÆ£¤é¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È£²ËÜ¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£±£¶ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡Àîºê¤Ï£³£±ÆÀÅÀ¤·¤¿Âè£±¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤³¤½Áê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤¿¼éÈ÷ÌÌ¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£