¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û·¬ÅçÏÂ¹¨¤¬Í¥½Ð¡¡½é£Ö¤ÎºÆ¸½¤À¡ÖÁ´¤¯¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕ¡×¤Ï£µÆü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡·¬ÅçÏÂ¹¨¡Ê£´£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£µÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿£±£±£Ò¡¢£¶ÏÈ¡¦Âç¿À¹¯»Ê¤ÎÁ°¤Å¤±¤â¤¢¤ê¡¢£¶¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£Í¢ª£²£Í¤È¹ª¤ß¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤êÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ó¥°¤òÂØ¤¨¤ÆÀµ²ò¡£¥È¥ë¥¯´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢²ó¤Ã¤Æ²¡¤¹´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤ë¡£Ãæ·ø¾å°Ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¹Ç¯£²·î¡¢ÎÐ¤Î¥«¥Ý¥Ã¥¯¤«¤éÊöÎµÂÀ¤é¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤â¤³¤³Ê¡²¬¡£¡Ö£¶¥³¡¼¥¹¤ÏÁ´¤¯¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£½é£Ö¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¿åÌÌ¤ÇÆ±¤¸ÏÈ¡¢ºÆ¤Ó¥ß¥é¥¯¥ë£Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£