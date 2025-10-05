¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¤À¤È¡©¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¡Ö¥Æ¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥µ¥³¥Ã¥·¥å 3L¡×¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Æ»
ºÇ¶á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¤Î¡Ö¥Æ¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥µ¥³¥Ã¥·¥å 3L¡×¡Ê7260±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µþ¶¶¤Î¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»È¤¤Êý¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥Ë¥Þ¥ëÀß·×¤Ë¡Èµ¡Ç½¡É¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
ÍÆÎÌ¤Ï3L¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó100g¡£ÁÇºà¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ç¡¢¿¨¤ë¤È¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¡£Çö¼ê¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤Ç¤¹¡£
ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬2¤Ä¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤äÄê´ü·ô¡¢¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤ó¤«¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æþ¸ý¤Î¥´¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤¸¤ãÃæ¿È¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Ç¡¢»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¼«Í³ÅÙ¹â¤á¡£¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥¿¥ª¥ë¤äÊ¸¸ËËÜ¡¢·Ú¤¤±©¿¥¤ê¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£3L¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËËÜÂÎ¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¹¤á¤Ç¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤¡¢¸ª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×
ºÙ¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ª¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¡È¹¤á¡É¡£¤·¤«¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤À¤«¤éÄÌµ¤À¤â¤è¤¯¡¢¥à¥ì¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¤¤Æ¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤ä½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡È°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¡É
³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤·¤¿¤È¤¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤±¤É¡¢´À¤Ã¤«¤¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ìÆþ¤ë¤«¤â¤Ê¡×¤È¡£
»î¤·¤Ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÄÌ¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â°Õ³°¤È°¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£
¢£·Ú¤ä¤«¤Ç±ü¿¼¤¤¡¢¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î·èÄêÈÇ
²ÙÊª¤Î»ÅÊ¬¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¸ª¤â¥é¥¯¡£¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤½¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¼¡Âè¤Ç°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤½¤¦¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É±ü¤¬¿¼¤¤¡×¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ãß· ÁÏ¡Ê&GP¡Ë¡ä
¼ãß· ÁÏ¡Ã&GPÊÔ½¸Éô½êÂ°¡£»þ·×¡¢·¤¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£YouTube´ë²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ì¥ß¥ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇ¿Í¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
