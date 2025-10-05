»Ä¤ê6»î¹ç¤ÎÂçº®Àï¡ÖThis is Ëâ¶J2¡×¡¡3°Ì¤«¤é8°Ì¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«4º¹¡ÄJ2¤ÎºÇ¿·½ç°Ì¤¬¡ÖÄ¶¥«¥ª¥¹¡×
ºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²¤Ï¼¡Àá¤Ç¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡¡J2¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤¬10·î5Æü¤Ë5»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬°¦É²FC¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ61¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ê59¡Ë¤òºÆ¤ÓÈ´¤¡¢º¹¤ò2¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡4°ÌÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCº£¼£¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ54¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤ò·ø¼é¡£5°Ì¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£7°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ò2-1¤Ç²¼¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ53¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°ÌÀïÀþ¤ØÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤«¤é¡¢8°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Þ¤Ç¡¢6¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼°Ì¤Ç¤Ï17°Ì¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤¬¡¢14°Ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¿å¸Í¤ËÇÔ¤ì¤¿ºÇ²¼°Ì¤Î°¦É²¤Ï¾¡¤ÁÅÀ20¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼¡Àá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏJ3¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¾å°Ì¿Ø¤ÎÂçº®Àï¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Öº£Ç¯¤âºÇ¸å¤Î1ÉÃ¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖPO·÷Áè¤¤Ä¶¥«¥ª¥¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËËâ¶¤ÎJ2¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íËÜµ¤¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖThis is Ëâ¶J2¡×¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¹Ê¤é¤ì¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë