¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤¬¡¢¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤í¤óÌ£¡×¤ò10·î7Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿2024Ç¯6·î25Æü¤«¤é¡¢2025Ç¯9·î15Æü¤Î´ü´Ö¤ËÎß·×ÈÎÇä¿ô2000Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤í¤óÌ£¡×¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÁÇºà¤òÎý¤ê¹þ¤à¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁÀ½Ë¡¡×¤Ç¡¢¡Ö·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡×¤È¡Ö½ÂÈé·ª¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À°ìÉÊ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¤¤µ¤ËºÕ¤«¤ì¤¿¡Ö·ª¤Î´ÅÏª¼Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê·ª¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö½ÂÈé·ª¥Ú¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê·ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¸ÄÆþ¤ê¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²Á³Ê¤Ï350±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£