°¦¸¤¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë¡Ø5¤Ä¤ÎÍ·¤ÓÊý¡Ùº£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê³Ú¤·¤Þ¤»Êý¤äÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡©
°¦¸¤¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë¡Ø5¤Ä¤ÎÍ·¤ÓÊý¡Ù
¸¤¤Ï¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ÖÊý¤¬¹¥¤¤Ê¥ï¥ó¥³¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£º£Æü¤«¤é¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ëÍ·¤ÓÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°¦¸¤¤È³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
1.°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ã¤³
¥íー¥×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ã¤³¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°¦¸¤¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥íー¥×¤ò³ÍÊª¤À¤È»×¤Ã¤ÆÉÔµ¬Â§¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤Î¼íÎÄËÜÇ½¤¬»É·ã¤µ¤ì¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ï¡Ö³ÍÊª¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤äËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü
¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤½¤ê¤É¤³¤«¤Ë±£¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò°¦¸¤¤ËÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ê¤¿¤á¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ï¤´¼ç¿ÍÍÍ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤Ï¤º¡£
ºÇ½é¤Ï¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë±£¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤È°¦¸¤¤ÎÃµµá¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢Êª²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Ë°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
3.Êõ¤µ¤¬¤·
¸¤¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÊõÃµ¤·¡Ê¥Îー¥º¥ïー¥¯¡Ë¤â¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢±£¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò°¦¸¤¤ËÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏÎ¾¼ê¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò±£¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÅö¤Æ¤¿¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç»Ï¤á¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À®¸ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½ù¡¹¤Ë»æ¥³¥Ã¥×¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
4.ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³
¾¯¤·±¿Æ°ÉÔÂ¤«¤Ê¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤é¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼ê·Ú¤«¤Ä¸¤¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÍ·¤Ó¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂÐ¾Ý¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤Î¼íÎÄËÜÇ½¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯»¶¤Ë¤â°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤äÄí¤Ê¤É¤Î²°³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.´ÊÃ±¤Ê¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£
¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¸¤¤¬°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¾ã³²Êª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥Ã¥°¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¤³¤È¡£²°³°¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¼¼Æâ¤Ç¤â´Ê°×¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤Ï³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥É¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËºÂÉÛÃÄ¤äÄã¤á¤ÎÈ¢¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈô¤Ó±Û¤¨¤µ¤»¤ë¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÃæ¤ò¤¯¤°¤é¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°¦¸¤¤¬Ã£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥³ー¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£±«¤ÎÆü¤Ê¤É³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¤Î±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤È¤ÎÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡©
°¦¸¤¤ÈÍ·¤Ö¤È¤¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤¬¤éºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ø»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ù¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ°¦¸¤¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Í·¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤òÁª¤Ö Å¬µ¹¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë Ä¹¤¯Í·¤Ó¤¹¤®¤Ê¤¤ °ÂÁ´¤ÊÍ·¤Ó´Ä¶¤ò³ÎÊÝ
°¦¸¤¤ÎÇ¯Îð¤äÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤òÁª¤Ó¡¢¶½Ê³¤µ¤»²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Å¬µ¹¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í·¤Ó¤Î½ª¤ï¤êÊý¤â¡¢¼¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤âÃ»¤¤¤¿¤áÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¿¤è¤ê°Â¿´°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¾²¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¯¤Ê¤ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î¿´¿È¤ò·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡ØÍ·¤Ó¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç°¦¸¤¤â¤è¤êÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤êå«¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÃ»¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°¦¸¤¤ÎÂÎ³Ê¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÍ·¤ÓÊý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ°¦¸¤¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÍ·¤ÓÊý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£