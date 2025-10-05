Á°ÅÄ°¦42ºÐ¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡¡²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤â
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü4Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢É×¤ÈÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¡Ê14¡Ë¡¢¼¡ÃË¤ÎÄ¹»°Ïº¡Ê12¡Ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¨¡¼¡ª¡©¤â¤¦¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¤ÈÇ¯¡¹´¶³Ð¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¥±¡¼¥¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡Ä«¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾Ð´é¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ÈÂ²³§¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ªÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´ª¶åÏº¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤¬¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤Þ¡¢Ä¹»°Ïº¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤È´ª¶åÏº¤Ï2001Ç¯¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ÎÄë¹ñ¡×¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë09Ç¯¤Ë·ëº§¡£11Ç¯2·î¤Ë´ªÂÀÏº¡¢13Ç¯5·î¤ËÄ¹»°Ïº¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£